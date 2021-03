Mener særlig én gruppe er helt avgjørende å vaksinere

Det siste døgnet er det registrert 689 nye smittetilfeller i Norge. Det skjer etter en uke med stadig økende smitte, ifølge FHI.

– Vi så en stigning i uke syv, det ser ut som den fortsetter. Vi endte på i overkant av 2000 meldte tilfeller i uke syv, og ser ut som vi vil ende på i underkant av 3000 tilfeller i uke åtte, sier avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, til TV 2.

Og det er de unge menneskene i befolkningen som har størst risiko for å bli smittet.

I hovedstaden Oslo står aldersgruppen 10-49 for 71,80 prosent av alle tilfellene de siste to ukene.

– Vi må vaksinere dem

Det gjør at professor og smitteekspert Ørjan Olsvik mener Norge må endre taktikk for vaksineringen.

– Det man først må sørge for er at ingen skal dø. Det har vi gjort ved å vaksinere de eldre. Nå er vi kommet til en fase hvor vi skal slå ned utbrudd, og da må vi finne ut hvem som smitter hvem – og vaksinere dem, sier Olsvik til TV 2.

Han er derfor klar på at de unge også må prioriteres i større grad.

– Nå er det de som er hyperbevegere som må vaksineres, og det vet vi er ungdommer. Et annet problem med disse er at de ikke blir så syke. Derfor er de sterke smittere, fordi de er usynlige, sier professoren.

– En tid vi aldri får tilbake

For en liten måned siden inviterte statsminister Erna Solberg landets russepresidenter til et møte. Der foreslo Bodøs russepresident Sara Landaas at russen burde vaksineres før feiringen i mai.

– Vi skal absolutt prioritere eldre. Men de fleste av de aller eldste er nå vaksinert, og mange av dem sitter relativt isolert fra før av. Ungdommene skal ha en ungdomstid, en tid vi aldri får tilbake. Vi går glipp av ting ungdom skal oppleve, sa Landaas til NRK.

Pressesjef i Russens Hovedstyre, Francis Kelleher, sier til TV 2 at det viktigste er å prioritere de mest utsatte i samfunnet.

– De som får færrest symptomer av viruset er de unge, og vi burde derfor prioritere de som får de største helsemessige konsekvensene av viruset. Det kommer en tid da vi også skal vaksineres, men det er ikke før eldre og de med underliggende sykdommer, sier Kelleher.

– Ordentlig bekymret

Ola Svenneby er leder i Unge Høyre. Han sier til TV 2 at han ikke er helt avvisende til professor Ørjan Olsvik sitt forslag, og mener det er en god idé. Dersom det er faglig forsvarlig.

– Utgangspunktet vårt er at vaksineringen må være faglig begrunnet. Samtidig så er det ingen tvil om at restriksjonene for å forhindre smitte går hardest utover unge, sier Svenneby og legger til:

– Vi har ingen hytte, kjellerleilighet eller andre steder vi kan trekke oss tilbake til. Studenter må enten reise hjem til familien, eller sitte alene på hybelen. Jeg er ordentlig bekymret for den psykiske helsen til dem mellom 19 og 30 år.

Leder i AUF, Astrid Hoem, sier til TV 2 at de er opptatt av at det er de unge som tar den største regningen i pandemien.

– Vi trenger et krafttak for de unge, men når det kommer til vaksineringen støtter vi oss på faglige råd fra FHI og Helsedirektoratet. Hvis de mente at det var hensiktsmessig å vaksinere de unge først, så ville de prioritert det, sier Hoem.

– Helt uenig

Formann i FpU, Andreas Simon Brännström, sier til TV 2 at de er helt uenige med professor Olsvik.

RISIKOGRUPPENE FØRST: Formann i FpU er klar på at risikogruppene må vaksineres først. Foto: Berit Roald

– Vi reagerer på at man setter generasjonene opp mot hverandre i kampen mot korona. Det er naturlige og åpenbare grunner til at ungdom er mer utsatt for smitte, blant annet at de går på skole med flere mennesker enn en gjennomsnittlig arbeidsplass, sier Brännström.

FpU mener, i likhet med de andre ungdomspartiene, at det viktigste er å vaksinere risikogruppen slik at man så fort som mulig kan få en trygg gjenåpning av samfunnet.

– Om man følger professorens tilnærming, så vil det kanskje gi lavere smitte, men vi vil ikke bli kvitt problemet. Det vil bare vare lengre. Og problemet er at korona kan gi et dødelig utfall for de i risikogruppen, sier Brännström.