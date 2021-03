Minas (26) Finn-annonse tar helt av: – Håper folk tar kontakt

Over 20.000 har sett Finn-annonsen til Mina Therese Brurås (26). Nå håper hun bare at eldre som føler på ensomhet tar kontakt.

– Responsen har vært utelukkende positiv. Min største frykt var at det skulle komme hatmeldinger, sier Mina Therese Brurås (26) om annonsen hun la ut tirsdag ettermiddag.

Brurås skriver i Finn-annonsen at hun ønsker å være besøksvenn for en eldre sjel som føler seg ensom i Oslo/Viken-området.

Selv har hun besteforeldre som bor langt unna, og som hun ikke får besøkt på grunn av korona.

– Jeg lurer på om det kanskje er noen som sitter i en situasjon hvor de har en bestemor eller en bestefar som er langt unna sin familie, som gjør at de er mye alene, skriver hun i annonsen.

Redd for kritikk

Brurås sier til TV 2 at hun lenge har tenkt på å legge ut annonsen, men har holdt tilbake fordi hun har vært redd for kritikk.

– Jeg har full forståelse for om noen mener dette er feil tidspunkt å møte folk på, men da kan vi også tilrettelegge for det med å gå turer, sier hun.

TILBYR GÅTUR: Mina Therese Brurås og mannen har to hunder som gjerne blir med på gåturer Foto: Privat

Hun understreker at helse og smittevern må komme i første rekke.

Håper noen tar kontakt

Til tross for at over 20.000 har sett annonsen, er det ingen som har henvendt seg ennå.

Brurås sier at hun har fått over 80 meldinger der folk roser henne for engasjementet sitt, men at ingen har vist interesse for å få en besøksvenn.

Hun mistenker at det å si at man er ensom kan sitte langt inne for folk, og at annonsen kan oppfattes som svindel.

– Jeg får være tålmodig og gi det litt tid. Jeg bare håper at det er noen eldre som tar kontakt, sier hun.

– Er du redd for å smitte eldre?

– Jeg hadde korona i november, så det er lov å håpe at jeg er immun akkurat nå. Uansett sitter jeg kun med hjemmestudier og har mannen min som nærkontakt, så jeg tar alle forholdsregler og følger alle råd og anbefalinger, sier Brurås.

Hun understreker at det er viktig å ta vare på ensomme hele året, og ikke bare i høytider.

– Ensomheten går ikke over selv om jula er forbi. Jeg har så mye tid til overs, så hvis jeg kan bidra med å hjelpe med digitale møter, brettspill, strikking eller gåturer, så gjør jeg gjerne det, sier hun.

160.000 eldre har isolert seg

Nasjonalt eldreombud, Bente Lund Jacobsen, roser Brurås for at hun ønsker å hjelpe eldre.

– Vi har sånne studenter rundt omkring i landet, og det er så flott å se. Eldre som er ensomme trenger absolutt noe å se frem til i hverdagen, sier hun.

Jacobsen forteller at 160.000 nordmenn over 60 år har sluttet å gå ut som følge av pandemien.

BEKYMRET: Nasjonalt eldreombud, Bente Lund Jacobsen, er bekymret for eldres helse som følge av pandemien Foto: Eldreombudet

Tallene er hentet fra Opinions koronabarometer.

– Jeg er bekymret og redd for hva denne isolasjonen gjør med psyken og helsen til de eldre, sier hun.

Jacobsen forteller om mange eldre som ikke lengre får kommet seg på trening, som har mistet turgruppene sine og som ikke kan møtes i det offentlige rom.

Hun sier at det er en felles opplevelse blant de eldre at de er redde for å bli smittet.

– Det er forferdelig trist. Derfor håper jeg at eldre tar kontakt med slike ildsjeler som Brurås slik at de har noe å se frem til, sier hun.

Eldre opplever utenforskap

Generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman, sier at ensomheten blant eldre gjelder for veldig mange.

Han forteller at flere opplever utenforskap fordi flere eldre ikke er digitale nok.

– Mye av informasjonen om pandemien foregår på digitale flater. Det samme gjelder kontakten vi har med hverandre. Derfor oppleves utenforskapet som svært tung, og ensomheten blir bare verre, sier han.

Samtidig trekker han frem tosomhet, som et nytt begrep. Ektepar som ikke kommer seg ut, oppleves også som tøft.

– Man kan tidvis gå litt i tottene på hverandre, og det blir ekstra slitsom i lengden, sier han.

Norman blir hjertevarm av å høre engasjementet til Brurås, og mener at flere burde se mulighetene i begrensningene vi lever med.

– Det er veldig mye vi ikke kan gjøre nå. Samtidig er det en del vi kan gjøre samtidig som vi overholder smittevern. Det synes jeg Brurås illustrerer godt, sier generalsekretæren.