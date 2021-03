Sår tvil om Danmarks vaksineshopping: – Israel har hatt flaks

Israel er det landet i verden som har kommet lengst i vaksineringen av befolkningen.

Over halvparten av landets befolkning har fått første dose. Til sammenligning har seks prosent av Norges befolkning fått første dose.

Danmark, som holder samme tempo som oss, mener vaksineringen går altfor tregt.

De ønsker nå å ta saken i egne hender og ikke bare lene seg på EUs avtaler.

I dag reiser Danmarks statsminister Mette Frederiksen til Israel sammen med Østerrikes statsminister Sebastian Kurz.

Frederiksen vil kjøpe vaksinedoser av Israel.

FLAKS: Vaksineforhandler Richard Bergström mener det er flaks at Israel er det landet som har vaksinert flest. Foto: Stina Stjernkvist / TT / NTB

– Alle land som har vaksiner i overskudd vil vi gjerne kjøpe, sier hun til dansk TV 2.

Trenger dem selv

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström har ikke noen tro på Danmarks nye strategi.

Bergström forhandler om vaksinedosene for EU, og er mannen som sikrer vaksiner til Norge via Sverige.

– Jeg tviler på at Israel kommer til å selge vaksinedoser, sier Bergström til TV 2.

Bergström mener Israel ikke kommer til å selge vaksiner fordi de trenger dem selv til den dagen innbyggerne etter hvert trenger en oppdateringsvaksine. Om det er om et halvt år, ett år eller to år vet vi foreløpig ikke.

Han mener også at landet ikke kommer til å selge vaksiner i tilfelle det oppstår en helt ny mutasjon i verden som vaksinene ikke virker mot, og da trenger de dosene i tilfelle Pfizer/BioNTech kommer med en oppdatert vaksine.

Kraftig signal

REISER: Danmarks statsminister Mette Frederiksen reiser til Israel torsdag. Foto: Ritzau Scanpix / NTB

Danmark statsminister sier hun kun ønsker å kjøpe vaksiner som er godkjent av EUs legemiddelverk, og ikke den russiske Sputnik V, som EU-landet Tsjekkia har kjøpt.

Vaksinedosene blir nok ikke med henne på vei hjem Israel.

Samarbeidet som de tre landene ser for seg, handler om forskning på og produksjon av andregenerasjons vaksiner mot mulige framtidige mutasjoner av koronaviruset.

Det kan dermed bli aktuelt å bygge vaksinefabrikker.

– Vi blir nødt til å få en langsiktig plan. Vi kan ikke leve med at vi ikke klarer å skaffe nok vaksiner, sier Danmarks statsminister.

Ifølge Kurz mener ekspertene at rundt seks millioner østerrikere vil måtte vaksineres årlig framover.

– Pandemien vil være med oss lenge, med forskjellige mutasjoner, sier han, ifølge NTB.

Reisen til Israel blir sett på som et kraftig signal til EU om at landene ikke er fornøyde med måten innkjøp og utlevering av vaksiner har foregått på fram til nå.

– Flaks

I likhet med Norge er også Danmark og Østerrike avhengig av EUs avtaler.

I fjor inngikk EU avtaler med en rekke vaksineprodusenter for å være på den sikre siden.

Østerrikes statsminister Sebastian Kurz reiser sammen med Danmarks statsminister til Israel torsdag. Foto: Georg Hochmuth / AFP / NTB

Så langt er tre av vaksinene tilgjengelig etter å ha blitt godkjent av EUs legemiddelverk, EMA. En fjerde vaksine blir trolig godkjent neste uke, og i løpet av våren vil trolig totalt seks vaksiner være tilgjengelig.

Vaksineforhandler Bergström mener at Israel har hatt flaks.

– De gamblet og satset alt på ett kort, som var Pfizer. De har hatt flaks, vaksinen fungerer utrolig bra. Hadde den ikke gjort det, hadde de nok hatt hatt samme tempo som oss. EU har valgt å spille på flere kort for å være på den sikre siden, sier han.

Ifølge Bergström inngikk Israel en vaksineavtale med Pfizer allerede i april i fjor.

Landet har fått sterk kritikk for avtalen de har inngått med vaksineprodusenten. I januar ble det kjent at Israel har lovet produsenten løpende tilgang til helsedata om alle som får vaksinen. Kritikere mener avtalen reiser personvernspørsmål.

Utålmodighet også i Norge

Også i Norge er det utålmodighet. Men i motsetning til danskenes statsminister, kommer ikke Norge til å gjøre noe.

Opposisjonen på Stortinget mener at Norge bør se seg om for å finne alternativer for at vaksineringen skal gå raskere, blant annet vurdere den russiske Sputnik-vaksinen.

GRØNT PASS: Alle som er fullvaksinert i Israel, kan gå på konserter igjen. Her fra Tel Aviv. Foto: Jack Guez / AFP / NTB

– Det må ikke være noe i veien for å undersøke på egen hånd om det er muligheter for å få tak i flere vaksiner. Legemiddelverket er oppegående, og de burde gjennomgå mulighetene for akkurat det, sa Arnstad til TV 2 tirsdag.

Helseminister Bent Høie sa tidligere denne uken at det er meningsløst å gå utenfor EU-samarbeidet nå.

– Det ville jo bare sette de vaksinene vi faktisk har mulighet til å få i spill. Samtidig så er det sånn, at det er ikke vaksiner som produseres til mars, april og mai, da vi hadde hatt bruk for disse vaksinene, som ikke allerede er solgt, sa Høie.