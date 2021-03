Reiseselskapene jubler – opplever økt pågang etter FHIs utspill

FHI ga tirsdag et glimt av håp for de som lengter etter sol, sommer og strandliv. I et intervju med VG sa smitteverndirektør Geir Bukholm at grensene kan bli åpnet allerede i slutten av mai.

Det vil bety mer normal turisttrafikk til Norge og muligheter for å reise på utenlandsferie.

– Etter hvert vil man åpne grensene, og få normal turisttrafikk. Og alt som har med sosiale møter å gjøre. Det kan skje i slutten av mai, uten at jeg kan være helt sikker på det, sier Bukholm til VG.

GOD NYHET: Bukholms utspill var en god nyhet for mange reiselystne nordmenn. Foto: Stian Lysberg Solum

For flere av reisebyråene kom nyheten som et sjokk.

– Det kom ganske overraskende på, men vi er klare så snart vi får grønt lys, sier Nora Aspengren, kommunikasjonssjef i reiseselskapet TUI.

Salget steg

Hos TUI ble det i går mer hektisk enn det har vært på lenge.

– I løpet av tirsdagen steg salget av reiser med 33 prosent sammenlignet med dagen før, sier Aspengren.

Det er for tidlig å si at dette hadde en direkte sammenheng med Bukholms utspill, men kommunikasjonssjefen ser en svært positiv trend.

FØLGER MED: TUI følger situasjonen tett og er klare til å sende nordmenn til utlandet når det igjen blir lov å reise. Foto: TUI

– Vi ser at salgstallene beveger seg veldig i takt med stemningen og hendelser generelt her hjemme. Så positive nyheter har også en positiv effekt på vårt salg, sier Aspengren.

Selv om det fortsatt er mye usikkerhet rundt smittesituasjonen mener Aspengren at det ikke er knyttet noen risiko til å bestille sydenferie allerede nå.

– Er det noe vi har lært så er det at mye kan endre seg raskt, men du kan helt fint bestille deg en ferie og vite at du har fleksibilitet. Vi har de mest fleksible bestillingsvilkårene vi noen gang har hatt, sier Aspengren.

Is i magen

Også hos IF Forsikring merket de at mange reiselystne nordmenn tok kontakt på tirsdag.

– Hver gang det kommer et utspill i media som kan gi en eller annen form for positiv følelse for sommerferien så får vi mye henvendelser, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland.

Flere kunder lurer på hva de får dekket, når de bør bestille reise og hva som skjer hvis reisen blir kansellert.

– Det er viktig for oss å komme på banen og fortelle at vi fortsatt ber folk være forsiktig med å bestille reise. Det er nok best å ha litt is i magen og se hva som skjer videre, sier Handeland.

Ettersom smittesituasjonen er såpass usikker er det vanskelig å vite nøyaktig når grensene vil åpne. Handeland mener derfor at det kan være risikabelt å bestille reise allerede nå, spesielt hvis man bestiller flybilletter og hotell på egenhånd.

– Hvis suget etter sol og sommer er alt for stort, så bør du for all del bestille en chartertur gjennom et reisebyrå. Hvis du bestiller gjennom en av de store norske operatørene er man ganske trygg, sier Handeland.

– Veldig, veldig glad

Hos reiseselskapet Apollo ble utspillet fra FHI møtt med glede og håp om en mer normal sommersesong.

HÅPEFULL: Rivera håper at det kan åpnes for reise allerede i mai. Foto: Apollo

– Vi ble veldig, veldig glade i går. Det er akkurat dette vi har håpet på. Vi ser at reiselysten til nordmenn er stor, og den øker for hver uke som går, sier kommunikasjonssjef Beatriz Rivera.

Hos Apollo selger de utenlandsreiser allerede fra starten av april, men dersom det fortsatt er stengte grenser vil reisen bli avlyst og kundene refundert.

– Selv om FHI sier at det kanskje er mulig å reise allerede i mai, har ikke UD endret sine reiseråd enda. Det er fortsatt mye usikkerhet, men vi krysser fingrene, sier Rivera.

Apollo merket ingen dramatisk pågang i går, men ser at flere og flere booker reiser den siste tiden. Akkurat nå er det Hellas som er nordmenns favoritt.

– Ikke ta det for gitt

Selv om det er en mulighet for at grensene kan åpne allerede i mai understreker avdelingsleder i FHI, Line Vold, at dette er det beste mulige utfallet.

– Hvor sikre er dere på dette utspillet fra Bukholm?

– Det er vi ganske usikker på. Det var nok ikke sagt som en lovnad om at vi skal åpne grensene i slutten av mai. Dette er mer et best case scenario, sier Vold til TV 2.

Hun mener det er mange brikker som må falle på plass for at det skal bli mulig å vurdere utenlandsreiser.

– Det avhenger av om vi klarer å holde antall smittede nede, få opp antall vaksinerte og etterhvert lette på de mest inngripende tiltakene. I tillegg må vi se på situasjonen i resten av verden, sier Vold.

Det finnes samtidig et lite håp om at smittesituasjonen vil bedre seg utover høsten.

– Vi har et håp om at vi ved hjelp av mer tilgang på vaksiner og litt drahjelp av klima kan være med på å normalisere situasjonen frem mot sommeren. Men jeg tror ikke vi skal ta det for gitt at det blir åpne grenser i mai allerede, sier Vold.