Carsten (59): – Deltok i brasiliansk sexorgie for å få korona

Den danske forfatteren Carsten Graff påstår at han har jobbet hardt for å bli smittet av covid-19, og får nå det glatte lag av sine følgere.

Den kontroversielle danske forfatteren deltok ifølge sin egen Facebook-profil nylig i en «gang bang» med 50 personer på en swingersklubb i São Paulo i Brasil.

Målet var ifølge innlegget å bli smittet med covid-19.

Graff er kjent for å overraske, og står bak over 20 bøker som for det meste handler om tabubelagte emner, og kaller seg selv for en «tabufilosof» og «intimitetsutforsker».

I 2016 var han gjest i «God Morgen Norge», hvor han fortalte at han har hatt 400 sexpartnere, lever i et åpent forhold med en 28-åring, og at han mener at utroskap er bra for forholdet.

Han gjestet TV 2-programmet i forbindelse med foredraget han skulle holde under Protestfestivalen i Kristiansand, «Dropp parforholdet».

– Reiste rundt for å bli smittet

27. februar la Graff ut en status på Facebook som vekker stor oppsikt i Danmark.

I statusen kan man lese hvordan Graff forteller at han «endelig» ble smittet med covid-19, og at han reiste land og strand rundt for å få viruset.

Graff, som ikke har kommentert innlegget i danske medier, påstår at han dro til både Sverige, England, Spania og Brasil for å bli smittet.

UT PÅ TUR: Carsten Graff har lagt ut dette bildet i innlegget på Facebook. Foto: Carsten Graff/Facebook

Han påstår at han spist mat med fingrene, gått på flere dates, vært på sykebesøk hos smittede, oppsøkt trange, folkefylte kafeer og klemt og kysset alle som har hatt lyst.

«Forringet livskvalitet»

I innlegget spør han retorisk om hvem som egentlig har lyst til å leve livet sitt i uvisshet om viruset kommer til å ta livet av deg eller ikke.

«Alle virus muterer, noe som betyr at for å være beskyttet blir nødt til å ta jevnlige vaksiner. Ut over dette må man være nervøs for å puste, for å klemme andre mennesker eller for eventuelle skader fra vaksinene,» skriver han.

Og:

«Spørsmålet er hvor mye stress, forringet livskvalitet og tapte liv det vil koste. For mitt vedkommende foretrekker jeg en avklaring – jo før, jo bedre. Da koronaviruset kom til Danmark, tenkte jeg derfor kun én ting: Hvor kan jeg bli smittet?»

Smittestrev

Graff påstår at da han innså at han trolig ikke kom til å bli smittet i Danmark eller Sverige, flyttet han inn til en kamerat i London.

Heller ikke der klarte han ifølge innlegget å bli smittet, og endte angivelig opp i Brasil, hvor det muterte viruset herjer.

Carsten Graff (54) mener utroskap er bra for ekteskapet:

Han påstår også at han deltok i en sexorgie med 50 mennesker på en swingersklubb, men dette ikke ga resultater.

«Selv om jeg ikke tenner på gruppesex med tilfeldige mennesker, dro jeg til og med til en gang bang for 50 mennesker i en swingersklubb. Det ble en uvanlig livlig kveld, og da klubben stengte var jeg helt sikker på at alle hadde delt kroppsvæsker med hverandre, både direkte og indirekte,» skriver forfatteren.

Han skriver at han to uker senere ble svært overrasket over at han fortsatt ikke var blitt smittet.

I innlegget skriver han at han først ti dager etter dette våknet opp på hotellet og følte seg dårlig, og at en hurtigtest på et apotek angivelig bekreftet at han var blitt smittet med covid-19.

I MÅL?: Carsten Graff viser frem den positive koronatesten på Facebook og hevder at det beviser at han snakker sant. Foto: Carsten Graff

Graff har lagt ut et bilde av en hurtigtest på Facebook for å dokumentere dette.

På dokumentet han påstår beviser at han ble smittet, er etternavnet hans feilstavet.

Full av spenning

«Den lettelsen og gleden jeg følte da jeg så at jeg omsider var blitt smittet, er vanskelig å beskrive med ord,» skriver han.

Han påstår at det føltes godt å «høste frukten av alle mine anstrengelser».

«Mens jeg satt der på apoteket, følte jeg meg spent. Tenk at kroppen min endelig var full av milliarder av de små onde sagbruk-vesenene som pressen stadig illustrerer i media».

«Viser samfunnsansvar»

Han avslutter innlegget ved å skrive at han nå har innsett at det ikke er særlig behagelig å være smittet med koronaviruset, og at han skjønner at noen kan bli hardere rammet enn andre.

Han hevder at han hadde litt feber i fire-fem dager, og var sliten og uten matlyst.

Han beskriver hvordan energien kom og gikk, men at han etter syv dager var tilnærmet frisk igjen.

«Jeg er glad for å vise samfunnsansvar ved å nyse rett i ansiktet ditt. Spørsmålet vi kan få svar på på denne måten, er om det i det hele tatt er mulig å bli smittet med vilje,» skriver han.

Kalles «idiot»

Til tross for at Graff tilsynelatende er strålende fornøyd, er ikke hans Facebook-følgere like imponert.

Noen skriver at de lurer på hvor dum man kan bli, mens andre er sikre på at Graff bløffer for å få oppmerksomhet.

En person viser til at Graff påstod at han tok testen i São Paulo, mens adressen på dokumentet han la ut skal være i Salvador.

«Gratulerer. Jeg har venner som er syke på den 8. måneden. Hvis du ikke tror på meg, setter jeg deg gjerne i kontakt med dem. Jeg har venner som har mistet familiemedlemmer. Jeg synes at det er trist at du deler den oppfattelsen om at C19 er ufarlig, da det åpenbart ikke er det,» skriver en.

En mann skriver at Carsten Graffs historie er morsom å lese, men at covid-19 ikke er noe å spøke med.

«Dette handler for en gangs skyld ikke om deg, men om en global helsekrise vi kun kan løse sammen, med et bredt spekter av initiativer. Drit i at en veltrent, sterk og driftig mann som deg får korona. Du overlever sannsynligvis det, men det er andre utsatte som kanskje ikke ønsker, eller kan risikere, å få det, og det er de vi prøver å ta vare på. Det er kanskje på tide å se ut over din egen nesetipp,» skriver han.

Smittet på swingersfestival

TV 2 skrev i desember om de 41 amerikanerne som høyst ufrivillig ble koronasmittet på en swingersfestival i New Orleans, hvor 250 personer deltok.

Under festivalen kunne parene delta på «erotiske ball», gå på konserter og møtes i det som ble kalt for et «lekerom» på en swingersklubb i byen.

Alle par ble oppfordret til å bruke munnbind og å holde avstand – noe som viste seg å være vanskelig siden det tross alt var snakk om en swingersfestival.