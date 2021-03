Kraftig økende smitte i uke åtte

Smitten stiger nok en gang i Norge, og helsemyndighetene har tidligere denne uken varslet at vi nå kan være inne i den tredje bølgen med koronasmitte i landet.

Onsdag opplyser FHI til TV 2 at bakgrunnen for de strenge nye smitteverntiltakene som er innført, spesielt på Østlandet, er at man nå ser en markant oppgang i registrert smitte den siste uken.

– Vi så en stigning i uke syv, det ser ut som den fortsetter. Vi endte på i overkant av 2000 meldte tilfeller i uke syv, og ser ut som vi vil ende på i underkant av 3000 tilfeller i uke åtte, sier avdelingsdirektør i FHI, Line Vold.

Med andre ord vil FHIs ukesrapport, som bli publisert etter lunstid onsdag, vise en oppgang som ligger et sted i underkant av 50 prosent.

Unge øker mest

Trenden viser at det fremdeles er Oslo og viken som står for flesteparten av smittetilfellene.

FHI registrerer også en svak oppgang i mange andre fylker. Mye av dette skyldes utbrudd som knyttes til arbeidsplasser og andre sosiale settinger, som for eksempel skoler.

Nå er det unge mennesker som har størst risiko for å bli smittet.

Per 100.000 er det flest antall smittede i aldersgruppene 20-29 og 13-19.

Engelsk mutasjon får skylda

Vold peker på den mye omtalte engelske virusmutasjonen som årsak til den økende smitten.

FHI konkluderer med at varianten nå har fått fotfeste i Norge, og først og fremst i Oslo og Viken.

De forventer nå at andre landsdeler som har vært skånet fra den mer smittsomme varianten vil få større andel mutantsmitte den nærmeste tiden.

– Vi forventer at den vil øke og overta i resten av landet etter hvert, sier Vold.

Det siste døgnet har det blitt registrert 499 smittetilfeller i Norge. Det er 230 færre enn dagen før og 109 flere enn samme dag i forrige uke.

I alt er det ved midnatt natt til onsdag 72.234 personer som er bekreftet smittet under pandemien her til lands samlet sett. Det viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.086 nye smittetilfeller i Norge. 3,8 millioner koronatester er til nå utført i landet.