Var Bidens favoritt til ledende stilling – trekker seg etter Twitter-bråk

– Jeg har godtatt Neera Tandens forespørsel om å trekke hennes navn fra nominasjonen til stillingen som direktør for ledelse og budsjett. Jeg har den største respekt for hennes fagkunnskaper, erfaringer og råd, sa president Joe Biden i en uttalelse tirsdag og ytret videre:

– Jeg ser frem til at hun blir en del av min administrasjon. Hun vil gi verdifulle perspektiver og innsikt i arbeidet vårt, sa han.

I samme pressemelding bekrefter Biden at han har akseptert Tandens ønske om å trekke nominasjonen av henne til direktør for Bidens budsjettkontor.

Men som det står i uttalelsen fra presidenten overfor, får hun likevel en stilling i Bidens administrasjon.

Ikke det Biden så for seg

Det ble tidlig kjent at Joe Biden ville ha med seg den politiske rådgiveren Tanden på laget, da han satte seg ned for å utforme sin administrasjon i etterkant av at han stakk av med valgseieren i høst.

Men under bekreftelseshøringene av henne i Senatet, begynte problemene å tårne seg opp for Hillary Clintons tidligere rådgiver.

Flere senatorer valgte nemlig å trekke frem flere gamle twittermeldinger fra Tenden, og flere poengterte også at hun i forkant av høringen slettet over 1000 gamle twittermeldinger.

Skulle Tanden bli innsatt til stillingen, var hun avhengig av flertall blant Senatets medlemmer, men utover i høringen ble flere og flere skeptiske.

– Vampyrer har større hjerte enn Ted Cruz

Det må sies at den tidligere politiske rådgiveren har et par saftige twittermeldinger på samvittigheten. Hun kalte blant annet senatoren Susan Collins for «kriminelt ignorant» for en tid tilbake, men eksemplene på lignende utspill er flere:

– Vampyrer har større hjerte enn Ted Cruz, skrev Tenden for en tid tilbake på mikrobloggtjenesten.

– Jeg tror du mener at McConnell er Voldemort, svarte hun en annens nå slettede twittermelding med.

Hun har også omtalt senator Mitch McConnell som «Moskva-Mitch», noe som henviser til da det ble avslørt russisk innblanding ved presidentvalget i 2016.

McConnell var da og er fortsatt republikanernes leder i senatet, og han ble i etterkant av Russland-avsløringen kritisert for å ikke bidra til at det ble gjennomført flere høringer om forholdene rundt.

Det var stort sett angrep på fremtredende Senatorer som Mitch McConnell og Ted Cruz som Tenden i etterkant har blitt kritisert for, men hun har også angrepet republikanere.



– Dine angrep har ikke bare vært rettet mot republikanere. Det har vært ondsinnede angrep mot progressive personer som jeg har jobbet med og meg personlig, sa Senator Bernie Sanders under høringen.