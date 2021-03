Krever at landets Eurovision-bidrag trekkes: – Djeveldyrkelse

Til våren skal den 65. utgaven av den velkjente musikk-konkurransen Eurovision Song Contest gå av stabelen i Rotterdam i Nederland. 41 land er påmeldt og skal stille klare med en representant den 18. mai, da det hele sparkes i gang.

Her til lands var det Andreas Haukeland, bedre kjent som Tix som stakk av med seieren i Melodi Grand Prix, noe som gjør at han skal representere Norges i sangkonkurransen.

Djevel-sang

På Kypros har de en litt annen modell på det hele, og landets representant blir plukket ut av den offentlige allmennkringkasteren på øya, Cyprus Broadcasting Corporation (cyBC).

I høst annonserte cyBC hvilken kandidat de hadde landet på, og greske Elena Tsagrinous navn ble dratt opp av hatten. Hun er rikskringkasterens utvalgte til kjempe for Kypros sin ære med sangen «El Diablo», eller djevelen på godt norsk.

EL DIABLO: Det er den greske artisten Elena Tsagrinou som fremfører låten som skal representere Kypros i Eurovision. Foto: Youtube

Selve låten ble sluppet forrige uke, og mange kyprioter reagerer på sangens budskap og tekst.

Spesielt sangverset som lyder: «Jeg ga hjertet mitt til El Diablo fordi han forteller meg at jeg er hans engel» har fått hard medfart.

Den ortodokse kirke raser

Blant kritikerne finner man landets ortodokse kirke. De har nå bedt om at landets kontroversielle bidrag trekkes tilbake.

Kirken hevder sangen latterliggjør landets moralske verdier ved å fremme «overgivelse til djevelen og djeveldyrkelse».

Den hellige synoden, som er den ortodokse kirke på Kypros sitt øverste organ, uttrykker at sangen «i all hovedsak berømmer den fatalistiske underkastelse av mennesker til djevelens autoritet».

De kom heller med et forslag om hva en sang som skal representere Kypros bør inneholde.

Den bør gi uttrykk for vår historie, kultur tradisjoner og våre meninger, skriver prestestyret i en pressemelding.

Forrige uke kokte sang-debatten heftig på Kypros. Det gikk faktisk til det skritt at en mann møtte opp i resepsjonen til rikskringkasteren og skrek mot de ansatte.

Tar sangen i forsvar

Men kringkasteren har ikke latt seg rikke til tross for all kritikken, spesielt fra religiøst hold.

Styreleder i CyBC, Andreas Frangos sier ifølge The Guardian at problemet ved sangen er a de ikke har klart å få frem sangens tema, som angivelig er et voldelig forhold mellom to elskere.

Fragos insisterer på at sangen sende til Rotterdam, og at den ikke vil bli trukket. Han understreker også at det aldri har vært intensjonen å fornærme noens religiøse følelser.

Forklaring avvist av presterådet

Den forklaringen kjøper ikke de kypriotiske prestene. De slakter styrelederens tolkning av teksten.

– Tekstens provoserende og uakseptable innhold representere en forferdelig subkultur som er helt i strid med vårt folks verdier. Den strider mot våre greske og ortodokse tradisjon, skriver dem ifølge avisen.

Ifølge kirken har de mottatt en strøm av klager fra folk som finner sangen støtende.

– Uansett hvordan du vrir og vender på det, og uansett hvilken forklaring som blir gitt for sangteksten, sender den ikke ut noe ideell melding. Det er vi avhengig av siden vi er et halvt okkupert land, som kjemper for frihet og for å forhindre fullstendig underkastelse, skriver den hellige synoden.

En splittet øy

Kypros har vært delt i to siden 1974, der man har greskkyprioter i sør og tyrkiskkyprioter i nord.



FN skriver på sine sider at omtrent 30 prosent av Kypros administreres i dag av tyrkiskkypriotene, 70 prosent av greskkypriotene.

Det er den greskkypriotiske republikken Kypros som deltar i Eurovision.