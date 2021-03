Johann Olav Koss trekker seg som visepresident

Dagbladet melder at Johann Olav Koss (52) gir seg som visepresident i Norges idrettsforbund, som han har vært siden sommeren 2019. Han vil prioritere mer tid til familien.

Avgjørelsen bekreftes av Grethe Fossli, leder av valgkomiteen.

– Det er ikke så lenge siden han kom tilbake til Norge. Han har fire barn, og har i tillegg Right To Play og så har han noen andre internasjonale greier på gang. Han har sett at det blir for mye for han, sier Fossli til TV 2.

– Han har for mange baller i luften. Det er ikke mer dramatisk enn det, understreker hun.

Hvem som erstatter Koss, er ikke avklart. Fossli sier at de ikke er ferdige med den jobben.

Koss sier til Dagbladet at han har vurdert å trekke seg lenge.

– Det har vært mange hyggelige henvendelser etter Mesternes mester, og kona mi og jeg har mange jern i ilden nå, i tillegg til våre fire barn, som jeg vil prioritere så mye som mulig, sier han til avisen.

Idrettspresident Berit Kjøll synes det er leit at Koss ikke ønsker å stille til gjenvalg i 2021, og sier at hun har satt stor pris på skøytelegendens bidrag.

– Jeg har stor forståelse for det valget Johann nå har tatt. Jeg har hatt dialog med ham og har vært kjent med de vurderinger som resulterte i dette valget. Jeg har også respekt for at han nå ønsker å bruke mer tid med familie og på andre viktige prosjekter han også er involvert i. Samtidig er jeg takknemlig for at vi fortsatt får glede av Johann sitt sterke engasjement og idrettspolitiske arbeid i tiden frem mot vårens idrettsting, sier Kjøll i en pressemelding.

I vinter har den tidligere OL-vinneren på skøyter vært med i NRK-suksessen «Mesternes mester». Han har bodd lenge i Canada, men flyttet tilbake til Norge i 2019. I mange år har han vært tungt involvert i organisasjonen Right to Play.

I 2011 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden.