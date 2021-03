City forlenget utrolig seiersrekke

– Vel fortjent. En fantastisk kamp, sier Pep Guardiola til BT Sport.

Tirsdag kveld ble Wolverhampton deres siste offer i en fortjent 4-1-seier hjemme på Etihad. City-sjefen vil ikke snakke om ligatittelen, et 15 poengs forsprang til tross.

– Manchester United. Det er det eneste jeg bryr meg om, sier Guardiola med et smil til BT Sport, og sikter til at de møter byrivalen på søndag.

Den utrolige seiersrekken startet 19. desember. At den er blitt gjort i et ekstremt tett kampprogram, gjør manageren bare enda mer fornøyd.

– Vinteren i England er et helvete, og på den tiden har vi gjort noe utrolig. Det er mer enn bemerkelsesverdig. Men Liverpool er mester. For å vinne Premier League trenger vi de poengene, sier han til BBC.

Overlegne

De lyseblå tok ledelsen et kvarter ut i kampen etter et selvmål av en presset Leander Dendoncker, men Conor Coady headet inn utligningen da det var spilt 61 minutter.

City presset hardt på og ble belønnet med en scoring fra Gabriel Jesus ti minutter før slutt. Riyad Mahrez økte til 3-1 i siste spilleminutt, mens VAR godkjente Jesus' 4-1-scoring på overtid.

Pep Guardiolas gutter er nå ubeseiret på de siste 28 kampene i alle turneringer. De siste 21 av dem har de vunnet, noe som er rekord for et lag på toppnivå i England. Den forrige hadde George Grahams Arsenal i 1987 med 17 kamper.

Manchester City er nå i ferd med stikke av med ligatittelen i Premier League. Søndag møter de byrival Manchester United. Selv om City har én kamp mer spilt, er de hele 15 poeng foran andreplasserte United.

– Større kandidat til CL

Onsdag gjester rivalen Crystal Palace.

– Manchester United må vinne både i morgen og i helgen hvis dette skal bli noe som helst spennende. Manchester City er så gode om dagen at det skal godt gjøres å ta dem igjen, konstaterer TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Kanskje vil de lyseblå endelig få hånden på trofeet de mangler i samlingen: Champions League. Huseklepp mener i hvert fall at de har større sjanse enn tidligere.

– Det at de er blitt et sånt totallag som nå, gjør at de er bedre rustet for Champions League enn tidligere. De har et enormt nivå, og er bedre defensivt enn noensinne. Derfor er de en enda større kandidat til Champions League enn tidligere, sier den tidligere driblefanten.