Farmen-Thor bryter tausheten om omstridt fest

GOD KVELD NORGE (TV 2): Presten Thor Haavik (26) sier at ingen av dem har ønsket å signalisere at restriksjonene ikke er viktig.

Tidligere denne uken har TV 2 omtalt en fest der fjorårets Farmen-deltakere var på gjenforeningsfest i Porsanger i Finnmark.

Flere reagerte nemlig på bilder og videoer som ble delt i sosiale medier, der deltakerne var tett oppe i hverandre. Flere drakk også fra samme flaske – stikk i strid med de nasjonale koronareglene.

Til tross for at flere av Farmendeltakerne i etterkant har gått ut og forklart at de testet seg i forkant og derfor trodde de kunne regnes som en kohort, har politiet i Finnmark nå startet en etterforskning for å komme til bunns i om det foreligger brudd på covid-19-forskriften.

Deltakerne risikerer nå over 100 000 kroner i bøter.

– Beklager å ikke ha vært tydelig

En av de som nå beklager er presten Thor Haavik (26):

– Å signalisere utad at man ikke tar hensyn til restriksjoner er dårlig og lite forbilledlig, skriver han på Instagram.

Videre skriver han at de handlet i god tro om at siden de testet seg både før de dro og ved ankomst, var de å regne som en kohort. Han påpeker at det tror han fortsatt, men at det nå er opp til etterforskningen å avgjøre.

Han innser nå at bildene som ble lagt ut kan tolkes feil, og i etterpåklokskap mener han at de burde ha tydeliggjort at de var en kohort:

– Signaleffekten av det virker jo å være at restriksjonene ikke er viktig. Restriksjonene er viktig og noe vi har vært forsiktig med og jeg beklager å ikke ha vært tydelig her.

Han skriver at dersom de har tolket reglene feil og de ikke er å regne som en kohort, må de ta støyten og boten for det.

Ber om tilgivelse

En av grunnene til at Farmen-gjengen tok turen til Finnmark var for å samle inn penger til vinterstengte kirker i nord. Haavik holdt i den anledning en gudstjeneste i Lakselv kirke. Festlighetene skal i hovedsak ha funnet sted kvelden før Gudstjenesten.

Han tydeliggjør at han selv er avholds, men at han har forståelse for at andre valgte å drikke ved anledningen.

– Men at det gjøres av oss som gruppe kvelden før Gudstjenesten og at noen legger det ut på nettet er svært uheldig og det er vi lei oss for, skriver han og fortsetter:

– Ingen har ønsket å signalisere at restriksjonene ikke er viktig og ingen har ønsket å signalisere at man ikke trenger å være godt forberedt til Gudstjeneste. Dette har vi likevel gjort, og det ber jeg om tilgivelse for.

Gudstjenesten ble streamet av en rekke lokalaviser og dermed nådde Farmen-presten ut til tusenvis av mennesker. På Instagram skriver han at de lyktes med å samle inn 200 000 kroner.