Samantha Skogrand og Emil Hegle Svendsen deler gladnyhet

Fra før av har NRK-journalisten og den tidlgiere skiskytteren sønnen Magnus. Han er nå to år gammel og skal snart bli storebror.

– Til sommeren blir Emil og jeg foreldre igjen, skriver Skogrand på Instagram.

Videre skriver hun:

– Jeg er takknemlig for at vi får oppleve dette igjen. Takknemlig for at Magnus skal bli storebror og mest av alt, takknemlig for hvert eneste lille spark jeg sitter her og kjenner på.

Nettopp begynt i ny jobb

Samantha Skogrand har tidligere jobbet som reporter og anker på TV 2 Sporten og TV 2 Sportskanalen. Hun har også jobbet i Radio 1 og Radio Norge.

Tidligere i år ble det klart at Skogrand har fått ny jobb som sportsanker i NRK. Der blir hun kollega med Svendsen. På Instagram, der hun delte gladnyheten legger hun til:

– Ps. Også takknemlig for at jeg rekker et lite vikariat i Sporten før bolla kommer.

Skogrand har laget podcasten «BabyBoom» med Jamina Blipp.

Forlovet siden 2016

I desember 2016 forlovet paret seg. De skulle etter planen ha vært gift allerede, men i 2017 forklarte Skogrand at de måtte utsette bryllupet på grunn av tidspress.

– Det er satt litt på vent fordi Emil og jeg har mye å gjøre med jobb, rett og slett. Han har et OL å fokusere på, og jeg prøver å bli vant til den nye jobben og nye rutiner, fortalte hun til God kveld Norge den gang.

De har igjen måttet utsette bryllupet, men denne gang på grunn av korona-situasjonen.