Erna Solberg: – Har ringt Raymond Johansen og beklaget

Tirsdag kveld kalte statsminister Erna Solberg (H) inn til en pressekonferanse på Statsministerens kontor (SMK). Temaet var saken som har utviklet seg etter Molde-ordfører Torgeir Dahls kritikk av Oslos koronahåndtering.

Under pressekonferansen understreket Solberg at hun beklager at SMK har vært involvert i et «utspill som strider mot regjeringens arbeid».

– Jeg har derfor i kveld ringt Raymond Johansen og beklaget SMKs involvering, sier Solberg.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen har vært kritisk til at Statsministerens kontor la til rette for et utspill mot Oslos koronahåndtering og mot at flere vaksiner skal sendes til hovedstaden.

Til TV 2 sier Johansen at han er glad for at Solberg ringte og beklaget.

– Hun vektla at det er kommunene som står i førstelinjetjenesten gjennom koronapandemien. Hun fortalte at Statsministerens kontor hadde vært involvert i noe som kunne skape splid, og at det var beklagelig for oss, sier byrådslederen.

– Er du redd for at spliden mellom by og land nå blir irreversibel?

– Det har først og fremst vært et angrep på Oslo. Det har ikke vært noe splid, og jeg har ikke sagt et vondt ord mot andre kommuner. Jeg krever ikke en unnskyldning fra Torgeir Dahl, men var glad for at statsministeren ringte og beklaget på vegne av hennes kontor, sier Johansen.

– Ikke en oppgave for SMK

Under pressekonferansen tirsdag kveld sa Solberg at folk og bedrifter er trøtte og slitne over koronatiltak, samtidig som hun understreket at Oslo har hatt det tøffere enn andre kommuner.

– Jeg har sagt det tidligere, og jeg sier det igjen: Jeg mener utspill som setter by og land opp mot hverandre er unødvendige bidrag i koronadebatten. Derfor mener jeg at utspillet fra Moldes ordfører Torgeir Dahl har vært et unødvendig sidespor, sier Solberg.

Solbergs statssekretær Peder Egseth fortalte mandag at det var han som formidlet kontakten mellom Dahl og VG. Solberg sier det ikke er unaturlig at Egseth har kontakt med Høyres lokalpolitikere.

– Han har hyppig kontakt med lokalpolitikere og ordførere. Regjeringen har kontinuerlig arbeidet for å støtte oppunder den vanskelige jobben kommunene gjør for å smittespore og hindre smitte gjennom TISK-strategien, sier Solberg, før hun slår fast:

– Å bidra til utspill som skaper konflikt mellom ulike kommuners håndtering er ikke en oppgave for Statsministerens kontor.

– Burde ikke gjort det

På bakgrunn av saken i VG har Solberg tirsdag hatt en lengre samtale med statssekretær Peder Egseth. Han har overfor statsministeren gått gjennom hvilke lokalpolitikere i Høyre han har hatt kontakt med i forbindelse med saken.

– I tillegg til Dahl, har Peder hatt kontakt med Frode Revhaug og Bård Ludvig Thorheim. Peder tok kontakt med Bård Ludvig lørdag etter Tuva Moflags utspill om å endre vaksinestrategi. Peder hadde også kontakt med Torgeir Dahl i forkant av Molde-ordførerens deltakelse i Politisk kvarter i februar, sier Solberg, og fortsetter:

– Peder har ved flere tilfeller formidlet kontakt mellom lokalpolitikere i Høyre og media i denne saken. I noen tilfeller var det lokalpolitikere som tok kontakt med Peder, mens det andre ganger var Peder som tok kontakt med dem. Dette burde han ikke gjort.

Solberg sier hun har vært tydelig på dette overfor Egseth.

– Slike utspill er i strid med den tilnærmingen regjeringen har hatt gjennom pandemien. Vi har lagt vekt på at vi står i dette sammen, og skal komme ut av det sammen. Dette er særlig viktig når vi står i vanskelige og viktige diskusjoner om fordeling vaksiner mellom ulike deler av landet.

– Pinlig for Høyre

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre sier følgende etter Erna Solbergs pressekonferanse:

– Erna Solberg har beklaget den rollen Statsministerens kontor har spilt i forbindelse med utspillene fra Moldes ordfører mot Oslos befolkning og Raymond Johansen. Det var bra og helt nødvendig, sier Støre.

Han sier det er avgjørende at alle kan ha tillit til arbeidet ved Statsministerens kontor.

– Erna Solberg har en jobb å gjøre med på gjenopprette denne tilliten. Pandemien påfører mange i Norge store belastninger. I stedet for å bruke tiden på politisk spill og økte motsetninger mellom folk, må innsatsen settes inn for å sikre Norge flere vaksiner, sier Støre.

SV-leder Audun Lysbakken mener det var på høy tid og nødvendig at Solberg beklaget.

– Denne saken har vært pinlig for Høyre og statsministeren. Opposisjonen har latt være å så unødvendig splid om smittevern gjennom pandemien, og derfor var det ekstra skuffende at et slikt angrep mot Oslo kom fra sentralt regjeringshold, sier Lysbakken.

– Kjente ikke til saken

Saken begynte med at Moldes ordfører Torgeir Dahl (H) lørdag gikk ut i VG og kritiserte Oslos koronahåndtering. Der var han blant skeptisk til at Oslo skulle få flere vaksiner på grunn av høyt smittetrykk.

– Da er det naturlig fra mitt perspektiv å spørre byrådet i Oslo om de ikke klarer å gjøre jobben sin skikkelig eller om innbyggerne ikke klarer å følge reglene, sa ordføreren til avisen.

I etterkant har det blitt kjent at Dahl snakket med Erna Solbergs statssekretær Peder Egseth før utspillet. Dahl har overfor Romsdals Budstikke understreket at utspillet hans kom på eget initiativ.

Solberg har tidligere nektet for at hun kjente til Dahls angrep før det stod på trykk i VG.

– Jeg kjente ikke til saken før jeg leste den i VG søndag. Som jeg har sagt tidligere i dag, mener jeg utspill som setter by og land opp mot hverandre er unødvendige bidrag i koronadebatten. Derfor mener jeg utspillet fra Moldes ordfører Torgeir Dahl blir et unødvendig sidespor i en tid hvor vi må stå sammen. Dette har jeg vært tydelig på internt – også direkte til min statssekretær, sa Solberg i en skriftlig uttalelse til TV 2 sent mandag kveld.