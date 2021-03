Britney Spears far: – Håper hun ikke trenger vergemålet

Det siste året har en bevegelse med navn «Free Britney» fått mye oppmerksomhet. Nylig toppet det hele seg, da avisa New York Times slapp dokumentarfilmen «Framing Britney Spears».

I filmen fikk seerne et detaljert innblikk i Britneys reise fra stjernehimmel til sammenbrudd. Det ble også gitt nye detaljer omkring vergemålet hun har vært underlagt siden 2008.

Hennes far, Jamie Spears (68), ble utnevnt som hennes nødverge etter at Britney hadde et mentalt sammenbrudd i 2008. Dette skulle i utgangspunktet være midlertidig, men ble senere utvidet til å bli en permanent løsning.

Ønsker å frigjøre seg

De siste årene har superstjernen kjempet for å frigjøre seg fra vergemålet.

Gjennom sin advokat, Vivian Lee Thoreen, uttaler hennes far nå til CNN at han håper vergemålet vil ta slutt:

– Det er ingenting jeg ønsker mer enn at Britney ikke skal trenge vergemålet.

Han fortsetter:

– Om det skal være et vergemål eller ikke, er opp til Britney. Dersom hun ønsker å avslutte det, står hun fritt til å legge inn en begjæring om det.

Advokaten sier følgende om Jamie Spears:

– Jamie sier ikke at han er den perfekte far eller at han fortjener en «Årers far»-pris. Som alle foreldre, så vet han ikke alltid akkurat hva Britney ønsker. Men han står fast ved at alle avgjørelser han har gjort på vegne av sin datter har vært for hennes eget beste.

Kjæresten om Jamie Spears: – Null respekt

Britney Spears' (39) kjæreste, Sam Asghari (27), forteller at han ønsker et normalt liv sammen med artisten.

Til sine 1,5 millioner følgere på Instagram skrev treningsmodellen følgende i februar:

– Nå er det viktig for å folk å forstå at jeg har null respekt for noen som prøver å kontrollere forholdet vårt og stadig kaster hindringer vår vei. Etter min mening er Jamie en pikk.

Videre sier han at han ikke ønsker å gå i detalj på grunn av personvern, men forteller at han ønsker å få ytret sine meninger.

I tillegg takker han fansen for støtte etter at dokumentaren kom ut. Til People åpner han også opp om forholdet til popstjernen:

– Jeg gleder meg til en normal, fantastisk fremtid sammen med henne, sier han.