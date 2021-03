Carina Dahl: – Sikkert noen som tenker at jeg seksualiserer toppturer

GOD KVELD NORGE (TV 2): Artisten synes det er fint at folk kommer seg ut på tur. Om motivasjonen er å få et fint Instagrambilde gjør ikke det noe, sier hun.

Carina Dahl (35) er en av få kvinnelige artister i sjangeren som ble formet av artister som Staysman, Vidar Villa og Katastrofe.

I hennes nye låt «Toppen av Norge» gjør hun narr av det hun mener er nordmenns plutselige interesse for toppturer.

– Det har blitt litt mer fokus på å ha det feteste utstyret og på å ta det Instagrambildet, enn på selve turen.

Samtidig presiserer hun at hun i aller høyeste grad kjenner seg igjen.

– Jeg sminker meg før jeg går på tur jeg også altså, så jeg mobber like mye meg selv, ler hun.

«Et slags moteshow»

AVSLØRER: Carina Dahl forteller at det var en hun var på date med som tok dette bildet av henne på tur i sommer. Foto: Privat

Programleder Niklas Baarli sier seg enig og påpeker at det har blitt et slags moteshow å gå i fjellet om dagen. Carina Dahl forklarer at hun ikke synes det er så dumt:

– Jeg tenker jo at det er helt topp for dem som ikke har selve turen som motivasjon, men kanskje det bildet, for de kommer seg jo på tur de også.

Dahl var en av få artister som var på turné til tross for pandemien i fjor sommer. Da bestemte hun seg for å gjøre noe helt spesielt: For hver konsert hun spilte skulle hun gå én topptur. Ut av det ble det til sammen 25 toppturer på to måneder.

LOFOTEN: Carina Dahl er ikke fremmed for å ta vågale bilder i fjellheimen. Foto: Privat

Hun forteller at hun får noen reaksjoner på noen av bildene hun legger ut.

– Det er sikkert noen hjemme i stua som tenker at jeg seksualiserer toppturer, sier hun ironisk og fortsetter:

– Jeg tror ikke jeg skal bruke så mye tid på å tenke på det. Jeg synes kropp er topp og jeg viser jo ingenting.

Singel: – Gjorde ting i feil rekkefølge

Artisten er singel og programleder Marte Bratberg spør hva slags gutter hun liker.

– Jeg har jo prøvd litt forskjellig opp gjennom, men jeg gjorde jo ting litt feil. I 20 årene var jeg i veldig lange forhold, forklarer hun.

Etter at hun ble 30 har hun derimot vært singel.

– Jeg tror det er viktig med litt felles interesser. Jeg er jo glad i gjøre noe hvis jeg har fri en helg. Hvis jeg da møter en som ikke er glad i å gå på ski for eksempel så er det jo litt vanskelig å få til de hyggelige helgene, sier hun og konkluderer med at hun må ha en aktiv type.

Videre forteller hun at hun ikke er på Tinder.

– Jeg synes det er så kjedelig å sende meldinger.

Hun er derimot åpen for at folk kan sende henne melding i innboksen på Instagram.