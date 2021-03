Norsk andreplass i Le Samyn

Det ble uansett en imponerende 2.-plass for nordmannen i et stjernespekket felt i det tøffe brosteinsrittet.

– Det var en skikkelig lagprestasjon i dag. Podium viser at vi har noe her å gjøre, og det er gøy og kult å være en del av, sier Uno X-rytteren til TV 2.

Tiller åpnet en langspurt og skaffet seg tre-fire sykkellengders forsprang.

Plutselig så han seg tilbake med 75 meter igjen og stoppet litt opp. Da føk Tim Merlier (Alpecin-Fenix) forbi og tok seieren.

Stivnet

Rasmus Fossum Tiller var svært nær seieren i den belgiske semiklassikeren. Foto: Ned Alley

De to siste kilometerne fikk han god hjelp av lagkompisen Markus Hoelgaard.

Så, med fem-seks hundre meter igjen, bestemte han seg for å kline til.

– Istedenfor å risikere å bli innesperret. Jeg følte at jeg hadde bra trøkk, men jeg stivnet akkurat litt for tidlig, forklarer Tiller til TV 2.

På TV-bildene så det ut til at han mistet noe fart da han satte seg ned for å se seg tilbake.

– Det er bare at jeg stivner litt og ser hvordan det ligger an. Jeg vet ikke om jeg kunne gjort så mye annerledes. Jeg kunne ventet, men kunne risikert å åpne for sent hvis ikke. Jeg har ikke vært så mange ganger i den posisjonen, men føler at vi løser det ganske bra, sier Tiller.

Sportsdirektør Stig Kristiansen forklarer at eleven rett og slett var kjørt etter en kraftanstrengelse av en langspurt.

– Han setter seg ned fordi han startet spurten tidlig. Når man snakker om laktat, kan man si at den var over 20. Han ser seg tilbake fordi han skjønner at han ikke klarer å spurte så mye lengre og for å se hvordan situasjonen er, sier Kristiansen til TV 2.

– Det er vel naturlig å kikke for å se om man blir kjørt forbi av én eller ti. Det ser litt annerledes ut fra helikopteret enn for han som gjør det, fortsetter han.

Italieneren Andrea Pasqualon kom også sterkt på slutten og tok 3.-plassen i det 205,4 kilometer lange rittet fra Quaregnon til Dour i Sørvest-Belgia.

Intenst

Det skjedde etter et fartsfylt ritt der det var mange angrep og bruddforsøk på de siste milene inn mot mål, både på asfalt og brostein.

Det norske Uno-X-laget var med på å sette farge på rittet. Markus Hoelgaard forsøkte seg på et rykk sju kilometer før mål, men han ble relativt raskt kjørt inn, i likhet med alle andre som forsøkte seg på å stikke fra.

En kvintett med Mathieu van der Poel, Florian Senechal, Lukasz Wisniowski, Danny van Poppel og Sep Vanmarcke var i tet to kilometer før mål, men de samarbeidet ikke om å beholde forspranget. Dermed ble det en delvis samling i front før Tiller forsøkte å kuppe seieren på tampen.

Slapp med skrekken etter fall

Søren Wærenskjold var også med i frontfeltet nesten hele veien inn, men klarte ikke å komme seg inn blant topp ti, som var preget av belgiske ryttere.

Wærenskjold endte på 25.-plass på samme tid som vinneren. Hoelgaard kom i mål ni sekunder bak på 34.-plassen.

Erik Resell ble nummer 62, August Jensen (Delko) nummer 97, Kristoffer Halvorsen 98 og Anders Skaarseth 100. Jonas Iversby Hvideberg, som nylig gjorde det godt i Kuurne-Brussel-Kuurne, måtte bryte underveis.

Jonas Iversby Hvideberg gikk ordentlig i bakken, forteller lagets sportsdirektør.

– Det ser ut til å være bra tatt i betraktning. Det er ingen brudd, heldigvis, sier Kristiansen.

