Meghan Markle vant i retten mot tabloidavisa «Mail on Sunday»

Det var etter at avisa publiserte deler av et brev hun skrev til sin far, Thomas Markle, at hertuginnen gikk til søksmål mot avisa.

Brevet ble sendt i forbindelse med Markles bryllup til britiske Prins Harry, i 2018.

For tre uker siden ga en dommer i Londons høyesterett henne medhold i at avisa hadde krenket privatlivets fred ved å publisere brevet.

Dommer Mark Warby tok avgjørelsen uten å holde en rettssak og sa at publiseringen var et tydelig brudd på personvernet.

Associated Newspapers Ltd (ANL) – som gir ut Mail On Sunday, har på sin side argumenterte for at hertuginnen angivelig ønsket at innholdet i brevet skulle bli offentligjort og at det hele var en del av en mediestrategi. Det skriver Reuters.

Kravene

I tirsdagens høring ble det klart at Markle nå krever 1.5 millioner britiske pund i saksomkostninger. Halve beløpet skal være betalt allerede innen 14 dager.

Det juridiske teamet hennes krever at avisa leverer fra seg alle kopier de måtte ha av brevet og destruerer alle notater. I tillegg har de bedt om at avisa publiserer en uttalelse om at Meghan Markle har vunnet saken mot dem, på avisas forside. Når det kommer til avisas nettavis, skal det de neste seks månedene være en permanent synlig uttalelse der det kommer frem at hertuginnen har vunnet søksmålet.



«Kort fortalt var det et personlig og privat brev» sier dommeren om brevet det dreier seg om. Brevet skal ha inneholdt en bønn fra hertuginnen om å ikke uttale seg til pressen.