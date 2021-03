15 døde etter ulykke i California

Ulykken skal ha skjedd da en semitrailer og en SUV kolliderte nær grensen til Mexico tirsdag morgen lokal tid.

Minst 15 personer er døde, bekrefter lokale myndigheter til CNN. Politiet etterforsker årsaken til ulykken.

CNN skriver at det var 27 passasjerer om bord i SUVen da den kolliderte med en semitrailer fylt med grus.

Judy Crus, direktør ved El Centro Regional Medical Center, forteller at 14 personer ble erklært døde på stedet, og at ytterligere en person døde like etter å ha ankommet sykehuset. Flere får behandling ved sykehuset.

Det var 27 personer i SUVen. Fire personer får behandling ved et annet sykehus, hvorav tre av disse er under intensivbehandling.

Ulykken skjedde i et jordbruksområde sørøst i California, på en motorvei som strekker seg gjennom åkre ved Holtville cirka 160 kilometer øst for San Diego.