Bedre at vi tar imot 50 enn 500

Ofte blir vi som er kritiske til å ta imot for mange flyktninger og innvandrere stemplet som «rasister» og «innvandrerfiendtlige», men jeg ønsker i dag å prøve å gjøre et forsøk på å forklare hvorfor vi mener det vi mener.

For jeg ønsker like mye som deg å hjelpe de i nød, men igjen, så må vi også se på hvor mye kapasitet lille Norge har.

Onsdag 3. mars kommer syv barnefamilier fra Moria-leieren til Norge etter at regjeringen i september 2020 besluttet at Norge skulle ta imot 50 flyktninger derfra.

Denne beslutningen vekket en god del reaksjoner – blant dem mange negative, men nå som jeg har hatt tid til å tenke, så var det å hente 50 flyktninger den rette beslutningen å ta.

En god fremtid

Ikke bare i denne saken, men også generelt i flyktningdebatten. Denne saken handler ikke om å være for eller mot innvandrere, men heller at alle som kommer hit skal få sikre seg en god fremtid.

Ved at vi henter disse 50 flyktningene, kan vi sikre at de vil få norskopplæring, videre utdannelse om de trenger det, at de kommer ut i jobb, blir skattebetalere og får muligheten til å ta en aktiv del i samfunnet vårt.

Vi er dermed med på å sette et godt utgangspunkt for dem for veien videre også, og da sier det seg selv at vi ikke kan ta imot alle som kommer hit.

Likevel er det viktig at vi hjelper menneskene som er i nød, men det gjør vi allerede. I statsbudsjettet for 2021 har regjeringen satt av hele 38,1 milliarder kroner til bistand.

Dette er penger som vil være med på å hjelpe menneskene der de er, slik at de slipper å flykte fra sine hjem, gå gjennom livsfarlige reiseruter og bo i helt umenneskelige forhold for å komme til Europa og stå i fare for å få nei som svar når de søker om oppholdstillatelse.

Ut av fattigdom

Ved hjelp av bistanden vi gir kan vi redde liv. Vi kan sikre at flere barn får utdannelse, at flere kvinner kommer ut i jobb og at mange kan komme seg ut av fattigdom.

Opposisjonen er veldig flinke til å kritisere dagens regjering, spesielt når det kommer til saker som dette, men da den rødgrønne siden sist styrte i 2012, så ga de til sammenligning kun 27,6 milliarder kroner i bistand.

Det å komme til et nytt land og integrere seg i et helt nytt samfunn er alt fra en enkel oppgave, og helst noe alle og enhver vil slippe.

Selv mine besteforeldre kom hit på 70-tallet som arbeidsinnvandrere fra Pakistan, og de har hele tiden sagt at de kom hit slik at deres kommende generasjoner som meg kunne få den tryggheten og de mulighetene vi aldri kunne fått i hjemlandet.

Selv har de slitt, og det tok dem mange år før de følte seg som en del av det norske samfunnet, og bare det viser hvor mye bistanden faktisk har å si.

Flykte

Mange av de flyktningene som flykter fra krig og konflikt kunne fått muligheten til å sikre seg en fremtid i hjemlandet, og det er det som må være hovedmålet vårt fremfor å kun fokusere på å ta imot alle som kommer hit.

Vårt fokus må ligge på at ingen mennesker skal havne i en situasjon hvor det skal bli nødvendig for dem å flykte fra sine hjem!

Når det er sagt så er Moria-flyktningene et unntak fordi problemet allerede er der og er vanskelig å løses. Men da er det vår plikt og vårt ansvar å ta vare på alle som kommer til Norge slik at de får det best mulig her i det lange løp.

Derfor har det en god del å si dersom man tar imot 50 eller om man tar imot 500 flyktninger.

Utgangspunkt

Ved at vi tar imot disse 50 flyktningene fra Moria-leieren er det høyt sannsynlig at vi kan sikre dem de rettighetene og mulighetene de har krav på.

De vil få den tryggheten de fortjener, og de vil ha muligheten til å etablere seg i det norske samfunnet. Disse løftene kunne man ikke like sterkt holdt dersom man tok imot for eksempel 500.

Man har hele veien sett at Høyre-regjeringen siden 2013 ser på hva som vil lønne seg i det lange løp, og hva som vil sette det beste utgangspunktet for menneskene som kommer til Norge.

Opposisjonen derimot fremmer bare de forslagene som er mest «populære» blant befolkningen, fremfor å se hva som faktisk vil være det beste for både det norske samfunnet som helhet, men også for de som kommer hit.

Kan ikke redde verden alene

Derfor vil jeg takke dagens regjering for å tørre å ta de upopulære valgene noen ganger, men likevel alltid se på hva som vil være det mest lønnsomme for de som skal skape seg et nytt liv her i Norge.

Altfor lenge har denne debatten handlet om å være rasist og innvandrerfiendtlig eller ikke, men derimot så handler den om ulike tanker og meninger på hvordan vi skal hjelpe de som er i nød.

For det sier seg selv at vi har lyst til å hjelpe, at vi alle har lyst til å bidra, men vi er også nødt til å innse at lille Norge ikke kan redde hele verden ene og alene.

Vi som samfunn er nødt til å sørge for at de som kommer hit får et godt utgangspunkt for sin fremtid, og hvis vi tar imot absolutt alle som trenger hjelp, har man ikke lenger noe garanti for akkurat dette.

