Årets første virkelige kraftprøve

TV 2 starter, som vanlig, sykkelsesongen med etapperittet Paris-Nice. For meg er rittet et av sesongens viktigste og beste etapperitt. Store deler av verdenseliten møtes til dyst i en løype som byr på varierte utfordringer.

Rittet har en lang historie. Den første utgaven bla avholdt i 1933, årets ritt er det 79. i rekken. Tradisjonelt har rittet startet i utkanten av Paris i kaldt vårvær. For så å vende nesen mot syd og varmere temperaturer. Finalen skjer på den berømte Promenade des Anglais i Nice.

SYKLER MOT VARMERE TEMPERATURER: Det kan vært surt i Frankrike i begynnelsen av mars. Foto: Alain Jocard

Mange av historiens store syklister har vunnet rittet, som Jacques Anquetil (5 ganger), Jan Janssen, Eddy Merckx (3 ganger), Joop Zoetemelk, Raymond Poulidor, Miguel Indurain, Aexander Vinokourov, Alberto Contador, Bradley Wiggins og Chris Froome. Men kongen av Paris-Nice er den sympatiske iren Sean Kelly, som vant sju ganger på rad (1982-1988). «Kannibalen» Eddy Merckx har flest etappeseire med 21 mot Kellys 14. I fjor triumferte tyskeren Maximillian Schachmann etter å ha tatt kontroll allerede på den første etappen.

VANT I FJOR: Tyske Maximilian Schachmann viste styrke i fjorårets utgave av Paris-Nice. Foto: Alain Jocard

Starten går førstkommende søndag i Yvellines-departementet, som ofte har vært åpningsarenaen. Den første utfordringen for sammenlagtfavorittene kommer på 3. etappe, som er en 14,4 km lang tempoetappe i Gien. Kan endelig Rohan Dennis vinne et temporitt igjen? Spurterne med Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen får sine muligheter på etappene til Saint-Cyr, Amilly og Bollene. Klatrerne vil dunke løs på hverandre på de siste etappene i «De Provencalske Alpene». Opp og ned vil tømme rytterne for krefter. Ikke minst avslutningen på nest siste etappe til La Colmaine, rittets eneste etappe med målgang på toppen av et fjell.

SPEKTAKULÆRT: Tempoetappen på dag tre kan bli avgjørende. Foto: Alain Jocard

Feltets to sterkeste lag, Jumbo-Visma og Ineos-Grenadiers, stiller med sterke mannskap. For det norsk-sponsede laget Jumbo-Visma kommer Primoz Roglic til start, hans første Paris-Nice. Roglic var rangert som nummer én i verden i fjor. Som hjelperyttere har han med seg George Bennett og Steven Kruijswijk. Begge hjelperne er gode nok til selv å stå på pallen til slutt i Nice. Ineos kjører inn vinneren av fjorårets Giro d`Italia - Tao Geoghegan Hart, med støtte av Richie Porte, veteranen fra Tasmania som har vunnet rittet to ganger. Porte er nå tilbake på gamle jaktmarker i det britiske laget.

Personlig har jeg stor sans for Team DSM, tidligere Sunweb. Dette unge mannskapet gjorde furore i Tour de France i fjor. Ikke minst med to etappeseire til dansken Søren Kragh-Andersen og flott kjøring av Marc Hirschi. Laget har også Jay Hindley, som ble nummer to i Giroen i fjor, og Tiesj Benoot, med samme plassering i Paris-Nice.

Franskmennene kommer med historieprofessoren Guillaume Martin og en virkelig outsider i David Gaudu. Ellers kryr feltet av store navn blant de 23 startende lagene. Odd Christian Eiking i god form kjører for Intermarche Wanty Gobert Materiaux. Et ritt som burde passe askøyværingen godt. Pass også opp for russeren Aleksandr Vlasov i Astana, som hadde mange flotte ritt i fjor.

Det er bare å glede seg til årets første virkelige kraftprøve! Allez!