Johansen om strategiendring: - Vil ikke ha mye å si

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo har ropt høyt om at hovedstaden bør prioriteres i vaksinasjonsstrategien. Nå snur FHI og regjeringen, men Johansen er fortsatt bekymret over mangelen på doser.

Under pressekonferansen tirsdag ettermiddag informerte helseminister Bent Høie om at regjeringen nå endrer vaksinestrategien, og at Oslo og områder med høyt smittetrykk får flere koronavaksiner.

Regjeringens vaksinestrategi har vært omdiskutert helt siden de første dosene ble satt i Norge i slutten av desember. Strategien per i dag er at vaksinene skal fordeles jevnt utover hele landet.

Særlig byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen har ropt høyt om at han mener hardt pressede byer er nødt til og prioriteres, og dermed få flere vaksiner.

Johansen viser til at Oslo gjennom hele pandemien har hatt det høyeste smittetrykket i landet, og de strengeste tiltakene.

– Jeg syntes det er positivt at FHI og regjeringen nå anerkjenner betydningen av smittetrykk når det gjelder tildeling av vaksiner. Det er viktig, sier Johansen til TV 2.

Han mener likevel at den beskjedne modellen som regjeringen nå skal ta i bruk, vil ha minimal betydning.

– Vi snakker kanskje om tolv tusen ekstra doser. Det tilsvarer ca seks tusen personer, fordelt på seks bydeler. Det er klart at det ikke er veldig mye, sier han og legger til:

– Vi er klare til å vaksinere 110.000 personer i uka, og det er ikke disse størrelsene vi snakker om nå. Men, endringen av strategi er i seg selv en positiv anerkjennelse.

Beskjeden skjevfordeling

Tirsdag ettermiddag kom det frem at FHI anbefalte regjeringen en skjevfordeling av vaksiner. FHI har foreslått to ulike løsninger: En beskjeden skjevfordeling og en betydelig skjevfordeling.

Endringen FHI anbefaler om beskjeden skjevfordeling, tilsier at seks bydeler i Oslo, samt Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss får om lag 20 prosent flere doser, mens de 330 kommunene med færrest sykehusinnlagte får 3 prosent færre.

Den andre løsningen om betydelige skjevfordeling ville ført til at Oslo fikk 20 prosent av dosene fra hele landet.

– Jeg er glad for at vi får noen få, men det er ikke mange vi snakker om. Per nå er det fordeling av en minimumsgode. sier han.

Johansen understreker at de trenger vaksiner i alle bydeler, men sier han forstår at problemet ligger i mangel på leveranser av vaksinedoser.

– De neste ukene vil vi nesten ikke ha vaksinering i Oslo i det hele tatt, og det er jeg bekymret over. Nå snakker man om en mulig tredje bølge og det gjør meg bekymret for tiden framover. Det er en kamp mot tiden her.