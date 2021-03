Raymond Johansen: – Hadde ikke trodd det var mulig

Byrådsleder Raymond Johansen er bekymret for at Statsministerens kontor kan ha vært involvert i noe som kunne bidra til å skape ytterligere splid i landet. Oslos ordfører krever en uforbeholden unnskyldning fra ordføreren i Molde.

Moldes ordfører Torgeir Dahl gikk lørdag ut i VG og kritiserte Oslos koronahåndtering. Der var han blant skeptisk til at Oslo skulle få flere vaksiner på grunn av høyt smittetrykk.

– Da er det naturlig fra mitt perspektiv å spørre byrådet i Oslo om de ikke klarer å gjøre jobben sin skikkelig eller om innbyggerne ikke klarer å følge reglene, sa ordføreren til avisen.

I etterkant har det blitt kjent at Dahl snakket med Erna Solbergs statssekretær Peder Egseth før utspillet. Dahl har overfor Romsdals Budstikke understreket at utspillet hans kom på eget initiativ.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen er uansett kritisk til at Statsministerens kontor la til rette for et utspill mot Oslos koronahåndtering og mot at flere vaksiner skal sendes til hovedstaden.

– Det som bekymrer meg mest er at regjeringen hadde fått tilsendt FHIs anbefaling på det tidspunktet hvor statssekretæren hadde kontakt med Dahl, sier Johansen til TV 2, og fortsetter:

– Dette var potensielt noe som kunne skape ytterligere splid i landet vårt. At man visste det, og samtidig – muligens – var med på å bidra til et slikt utspill, er jeg veldig bekymret for. Det må jeg si. Og jeg hadde faktisk ikke trodd at det var mulig.

– Ble lei meg

Johansen ser frem til at alle kortene kommer på bordet om hvem som har vært involvert i Dahls utspill.

Høyres førstekandidat i Nordland, Bård Ludvig Thorheim, var i helgen overfor NRK kritisk til Oslos krav om å få flere vaksiner på bekostning av andre deler av landet.

– Hvis dette er en del av samme sak, kan man kalle det et angrep på Oslo koronastrategi?

– Jeg tror man kan kalle det mange ting – også det, svarer Johansen.

– Erna Solberg har sagt at hun ikke visste noe om dette på forhånd. Føler du at det er logisk når det er hennes statssekretær som har tilrettelagt for utspillet?

– Jeg har i hvert fall ikke et sånt forhold til mine rådgivere. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Johansen.

Byrådslederen forteller at han ble lei seg da han så Molde-ordførerens utspill på lørdag.

– Personlig må jeg kanskje regne med slikt, men jeg ble veldig lei meg for at det var et spark mot Oslos befolkning. Jeg vet hvordan folk i denne byen nå sliter, sier Johansen.

Krever unnskyldning

Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) har tirsdag utfordret sin ordfører-kollega Torgeir Dahl til å komme med en uforbeholden unnskyldning til innbyggerne i hovedstaden.

KREVER UNNSKYLDNING: Oslos ordfører Marianne Borgen (SV). Foto: Per Haugen / TV 2

– Jeg synes det var en hjerteløs, opprørende og trist uttalelse han kom med i helgen, hvor han angrep Oslos befolkning for å ikke ta smittevernhensyn på alvor. Er det én befolkning som virkelig har tatt dette på alvor det siste året, så er det Oslos befolkning, sier Borgen.

Hun er stolt av hvordan Oslos innbyggere har håndtert situasjonen på, og trekker fram de strenge restriksjonene de har levd med.

– Folk har nesten ikke kunnet få besøk og alt er nedstengt, men folk holder ut. Jeg vil si at hvis ikke Oslos befolkning hadde vært så flinke til å følge smittevernreglene, hadde smittesituasjonen i hele landet sett annerledes ut, sier Borgen.

– Det Oslos befolkning trenger nå er en klapp på skulderen, slik at man holder ut.

– Behøver et samlet Norge

Byrådsleder Raymond Johansen forteller om bred støtte fra innbyggere i Oslo, som han mener med rette har følt seg tråkket på og hengt ut.

– At folk som har vært under sosial nedstengning i fire måneder skal få høre at de ikke har gjort det som kreves, fra steder som ikke har vært i nærheten av den samme belastningen, er ikke Norge tjent med, sier Johansen.

Han er glad for at Erna Solberg har kalt Torgeir Dahls Oslo-kritikk «et unødvendig sidespor».

– Så håper jeg vi tydelig får avdekket i hvilken grad hennes kontor var involvert, samtidig som forslagene fra FHI lå til vurdering hos regjeringen.

Han trekker frem at mye av støtten han har opplevd i byen har kommet fra innflyttere fra andre steder i landet.

– Sånn sett har dette samlet byen, men vi trenger å ha et samlet land gjennom denne pandemien. Det krever politisk lederskap helt fra toppen og til det ytterste kommuneleddet.