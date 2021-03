Under ett år igjen: Dette er Johaugs OL-bekymring

Nå har de norske utøverne fullt fokus på VM i Oberstdorf, men snart må de begynne å tenke frem i tid. Om 338 dager går nemlig vinter-OL i Beijing av stabelen.

OL-medalje er det som henger høyest hos utøverne, men oppladningen til det kommende mesterskapet krever en annen treningsform.

VM i Oberstdorf foregår på rundt 850 meters høyde, mens OL i Beijing vil foregå på rundt 1700 høydemeter. En ganske markant forskjell.

– Hvis jeg skal til Beijing er jeg nødt til å være mye i høyden fremover, sier Therese Johaug til TV 2 etter å ha knust konkurrentene på ti kilometeren tirsdag.

Koronaviruset sørger for stengte grenser og vanskelige forhold for utøverne. Johaug innrømmer at det skaper bekymring.

– Ja, hvis det ikke begynner å åpne opp snart. Jeg har ikke lyst til å gå OL uten å være maksimalt forberedt på det.

Therese Johaug var suveren under tirsdagens ti kilometer. 32-åringen knuste konkurrentene og ned til sølvvinner Frida Karlsson var det utrolige 54 sekunder.

Mener det er alfa og omega

For å være best mulig forberedt til OL i februar må man snart komme i gang med treningen mener TV 2s langrennekspert Petter Skinstad.

– Det er alfa og omega at de får forberedt seg i høyden før OL. Til dels for å være vant til å trene og konkurrere i høyden, men først og fremst for å være akklimatisert. Jo flere døgn de får i høyden, jo større er sjansen for å lykkes, sier langrennseksperten.

For Johaug betyr det å komme seg opp i høyden før sommeren starter.

OPP I HØYDEN: Petter Skinstad er klar i sin tale. De som ønsker resultater i OL må komme seg opp i høyden før sommeren. Foto: Olof Andersson/tv 2

– Jeg må begynne å komme meg opp i høyden til sommeren, hvis jeg skal prestere optimalt i OL.

Noe TV 2s langrennekspert støtter fullt ut.

– Therese Johaug har 100 prosent rett i det hun sier. Både hun og de andre bør komme seg til høyden allerede til forsommeren nå. Tre ganger tre uker er et minimum for hva som bør inn i et program, sier Skinstad.

Tirsdag kom det gode nyheter fra Folkehelseinstituttet

Smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm, sa tirsdag til VG at tiltakene kan bli lettet betydelig innen de neste tre månedene.

– Etter hvert vil man åpne grensene, og få normalt turisttrafikk. Og alt som har med sosiale møter å gjøre. Det kan skje i slutten av mai, uten at jeg kan være helt sikker på det, sa Bukholm til avisen.

Uansett om grensene åpnes og reisingen blir lettere, så mener ikke Petter Skinstad at koronaviruset bør ha noe som helst å si uansett.

– Koronaviruset bør ikke ha noe å si. Viruset gjør det ikke umulig å reise til høyden. Dersom de kan delta i VM, så kan de også reise til høyden. Det er bare å gjøre akkurat det samme da som de gjør nå, sier Skinstad.