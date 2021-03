Det er hektiske dager hos Volvo. Det har det vært lenge. Suksessen har heller ikke på noen måte uteblitt, de har hatt solid vekst de siste årene.

Nå lanserer Volvo flere viktige nyheter. I går viste de sin nye, elektriske C40. Den er først i en rekke av flere elektriske nykommere. Samtidig kunngjorde de at de fra 2030 kun skal selge helelektriske biler.

Men det stopper ikke der. Også måten Volvo-kundene skal kjøpe bilen på endres.

For Volvo vil nå tilrettelegge for at kundene enten kan handle bil direkte på nettet selv, eller få hjelp til å handle i online-løsningen hos en forhandler.

Elektrisk, online og vekst

For å få til det, skal Volvo investere tungt i sin nettbaserte salgskanal. De skal gjøre modellutvalget enklere og også innføre transparente, faste prismodeller. Alt under navnet Care by Volvo.

– Fremtiden til Volvo skal bygges på tre pilarer; elektrisk, online og vekst. Vi vil tilby kundene våre en bekymringsløs måte å ha en Volvo ved å fjerne kompleksitet når man kjøper og kjører bilen. Forenkling og bekvemmelighet er sentrale elementer i alt vi gjør, sier Volvo-sjef Lex Kerssemakers.

Den nye strategien er sentrert rundt det helelektriske premiummarkedet, som er det raskest voksende i den globale bilindustrien. Volvo er fast bestemt på å posisjon i dette segmentet og satser på å utelukkende utvikle elektriske biler i tiden fremover.

Dette kan være en del av framtidens Volvo-butikk.

Satser sammen med forhandlerne

Hva så med forhandlerne? Volvo understreker at de fortsatt en essensiell del av kundeopplevelsen og vil fortsette å være ansvarlige for et stort antall viktige tjenester, slik som salgsveiledning for kundene, klargjøring og utlevering av biler, samt service og vedlikehold.

Likevel er det ikke vanskelig å skjønne at endringer som dette kan skape turbulens hos forhandlerne, som frykter de kan miste en del av sitt forretningsområde.

Care by Volvo har til nå være kjent som navnet på Volvo abonnementstjeneste, vil utvides med kjøpsmulighet til et bredere kundetilbud. Når man kjøper en elektrisk Volvo, vil kjøpet inkludere en praktisk pakke med ting som service, garanti, veihjelp, i tillegg til forsikring.

I nettbutikken vil selskapet forenkle kjøpsprosessen ytterligere, og redusere antall klikk som trengs for å skaffe seg en elektrisk Volvo. Kunder får muligheten til å velge mellom flere pre-konfigurerte elektriske modeller, alle klare for enkel bestilling og rask levering.

Videre forenklinger i kundereisen kommer gjennom transparente og faste prismodeller. Her skal det altså være slutt på all form for pruting, prisene er faste og like for alle.

