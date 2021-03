Onsdag møtes statsministeren og idrettspresidenten til et hastemøte om både bredde- og toppidretten i Norge. Der håper idretten blant annet å få framskjøvet gjenåpningen av breddeidretten for voksne.

Bare i breddefotballen har 48 000 voksne ikke kunne trene normalt på snart ett år.

Tredjedivisjonslaget Lørenskog har ikke spilt kamp på 494 dager.

– Det er blytungt. Det å ikke ha spilt kamp på ett år føles surrealistisk. Formen er dårlig, humøret er dårlig og det er utrolig kjipt, forteller Ole Forsberg (25).

Vil ikke medføre økt smittetrykk

Tidligere i vinter ga Norges Fotballforbund (NFF) et oppdrag til en utvalgsgruppe for å finne ut hva smitterisikoen ville være ved å la voksne i breddefotballen trene som normalt igjen med kontakt. Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitet i Tromsø, var utvalgsleder.

– Hovedkonklusjonen er at ordinær trening i breddefotballen for voksne kan gjennomføres på ordinær måte uten at det vil medføre noe økt smittetrykk i befolkningen, sier Iver Strandheim, koordinator for utvalget og ansatt i NFF, til TV 2.

– Hva baserer dere det på?

– Vi hyret inn en ekstern kompetanse for å vurdere alt som foreligger av relevant forskning på korona og fotball. Og vi ser at det er svært få dokumentert smittetilfeller i fotballaktivitet. Den smitten vi har sett har knyttet seg til bruk av felles garderobe, reising, spising, at man bor sammen og så videre. Det kan vi klare å unngå i breddefotballen for voksne, sier Strandheim.

USIKKER FREMTID: Verken bredde- eller toppidretten vet når de får starte opp igjen. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Det er mer enn bare fotball

Trener Knut Erik Soaas Johansen og laget savner å spille kamper.

– All fotballtrening er jo for å trene mot kamp og få målt seg. Du kommer deg aldri helt videre uten kamp og det går utover motivasjonen, og legger til:

– En ting er at vi ikke får spilt kamper, men det er begrensninger ved trening også. Laget vårt har hatt én fullkontaktstrening siden 12.mars. Vi rakk en trening før det stengte igjen. Det smakte godt, men det var som Bambi på isen.

Ole Martin Drevland (23) er keeper og får trent tilnærmet normalt, men merker på begrensningene på trening.

– Det er kanskje det man kjenner mest på, at man ikke har trent skikkelig. Det har vært mye lek, så begynner å kjenne litt på det, sier Drevland.

For Amir Daush (25) er det vanskelig å holde motivasjonen oppe med kontrabeskjeder og usikkerhet.

– Fotballen for meg betyr veldig mye og det har vært en del av livet mitt for alltid. Det har det også for mange andre. Jeg vet ikke om folk undervurderer hvor mye det betyr og hvor mye det spiller en rolle i hverdagen. Jeg håper de ser det - at det er mer enn bare fotball, forteller Daush.