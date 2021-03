USA innfører sanksjoner mot Russland etter Navalnyj-forgiftning

– Etterretningstjenestene anser at det er stor sannsynlighet for at folk fra den russiske sikkerhetstjenesten brukte nervegiften novitsjok til å forgifte opposisjonsleder Aleksej Navalnyj, sier en høyt plassert amerikansk tjenestemann.

Navalnyj overlevde forgiftningen. Russiske myndigheter nekter for å ha noe med saken å gjøre.

Tirsdag bekrefter også EU at de har formalisert sanksjonene mot fire russiske tjenestemenn for rettsforfølgelsen av Navalnyj etter at han vendte hjem fra behandling og rekonvalesens i Tyskland.

