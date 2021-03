Torgeir Dahl: – Erna hadde ingen styring på dette

TV 2 har tirsdag omtalt hvordan Erna Solbergs statssekretær Peder Egseth var i kontakt med Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) en rekke ganger før Dahls kritikk av Oslos koronahåndtering.

Solberg har selv sagt at hun ikke visste om Dahls Oslo-kritikk før det stod på trykk i mediene.

I et intervju med Romsdals Budstikke tirsdag ettermiddag hevder Dahl at hans angrep på Oslo kom på eget initiativ, og at dette ikke var noe som ble satt i gang av Statsministerens kontor.

– Jeg ringte Peder Egseth fordi jeg hadde vært i kontakt med han tidligere i februar i forbindelse med Politisk kvarter om samme tema. Da jeg ringte han lørdag, var det fordi jeg synes noen burde ta debatten om Oslos smittehåndtering i nasjonale media og fordeling av vaksiner, sier Dahl til Romsdals Budstikke.

Han sier videre at han ikke har noe stort kontaktnett i riksmedia, og derfor ønsket at Egseth skulle videreformidle kontakt.

– Det gjorde han. Og VG ringte kl 17.07. Dette er som sagt et helt personlig initiativ. Jeg er ganske sikker på at Erna ikke var orientert om mitt utspill før saken eksploderte i media. Jeg ser at media vil plassere dette så tett opp til Erna som mulig og at det nærmest er et initiativ fra henne. Men det er det ikke. Hun hadde ingen styring på dette. Det var mitt initiativ, sier Dahl til Romsdals Budstikke.