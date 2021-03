Vil ha barn: – Klokken til David tikker

David Eriksen (53), er for mange kjent som blant andre Tone Damlis manager. Nå er han aktuell med egen TV-serie på TV 2 som har fått navnet «Alle elsker David».

I serien får seeren være med inn bak lukkede dører i managerens privatliv. Der blir man kjent med hans 24 år yngre kjæreste og hans to barn fra et tidligere ekteskap.

Stresset i starten

53-åringen gjester God kveld Norges studio sammen med datteren Andrea Zeline Eriksen (24) og kjæresten Hedvig Sophie Glestad (29), hvor sistnevnte kan fortelle at det var utfordrende å lage en dokumentarserie om sitt eget liv.

– Det er rart, det er veldig rart. Vi var stresset i starten, men så blir man vant med det. Det har vært noen søvnløse netter, det kan jeg innrømme, sier Glestad.

Den 24 år gamle datteren forklarer at hun ikke var fornøyd med at det skulle komme et kamerateam inn i livene deres.

– Jeg var mest motstander av hele prosessen i starten, forteller hun, men presiserer at det hele ble en gøy opplevelse til slutt.

– Ikke dødskult å snakke om

Som tidligere nevnt får seeren innblikk i livene til familien, på både godt og vondt.

– Når vi først gjør dette her, så går vi all in. Da handler det om at regissør skal bli kjent med oss på alle plan, og da går vi innom tema som ikke er dødskult å snakke om, forklarer han og fortsetter:

– Men det blir helt feil å ikke gjøre det.

Se hele intervjuet med familien her:

Aldersforskjell

Det skiller kun fem år mellom kjendismanagerens datter og kjæreste, noe som har bydd på sine utfordringer.

– Jeg er 24 år yngre enn han, sier Glestad.

– Like gammel som meg, si, kommer det humoristisk fra datter Eriksen.

29-åringen forklarer at det ikke var bare-bare å komme inn i familien.

– Det var sjukt klein i starten, vi satt på middager og jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg, sier hun.

– Det har vært sykt rart, men jeg kunne ikke vært foruten, skyter datter Eriksen inn.

De to jentene fungerer nå som gode venner og har det veldig godt sammen.

Ikke planlagt

Eriksen forteller at han hadde lovet datteren sin at den neste kjæresten skulle ha barn og ikke være for ung.

– Det var ikke planlagt fra min side, jeg skulle ikke ut for å finne meg en som var 24 år yngre. Hun skulle ikke være ung og hun skulle ha barn, jeg bomma på begge, sier han.

Glestad forteller at hun en gang i fremtiden har lyst til å utvide familien.

– Vi har litt tidspress. Ikke meg, for jeg er så ung. Klokken til David tikker, ler hun.

På spørsmål om hva datter Eriksen syns om å få en lillesøster eller lillebor, svarer hun dette:

– Jeg er veldig uinteressert i det, for å være helt ærlig. Det er ikke noe jeg er dritfornøyd med. Jeg vil si jeg er mer åpen for at de kan gifte seg, avslutter hun.

«Alle elsker David» har premiere på TV 2 Sumo og TV 2 Livsstil mandag 8. mars.