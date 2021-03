– Det brenner i kjeften. Jeg håper jeg aldri opplever det igjen

– Det er første gang i historien at jeg har opplevd dette. Etter én runde er jeg så tørst at det brenner i kjeften. Det har jeg aldri opplevd, og jeg håper jeg aldri kommer til oppleve det igjen.

Det var følelsen Heidi Weng satt igjen med etter ti kilometeren.

– Det er så utrolig varmt. Fra minus 20 til pluss 30. Jeg skulle gjerne ha trent i en badstue før jeg kom hit. Det er så uvant. Jeg håper at FIS gjør om på dette, slik at vi kan starte tidligere. Det var helt forferdelig. Det brant, jeg har aldri opplevd det, sier Weng til TV 2.

Tirsdag var det rundt 13 grader i VM-byen. Onsdag, når herrene skal gå, er det meldt samme temperaturer, men kaldere tidlig på morgenen.

Odd-Bjørn Hjelmeset pekte flere ganger på varmen under TV 2s sending tirsdag. Da han våknet var det minusgrader, mens da utøverne gikk VM-konkurransen var temperaturen over ti plussgrader.

– Ble stekt levende

Helene Marie Fossesholm fikk også kjenne på varmen.

– Ja, det var varmt. Det kan jeg bekrefte. Ble stekt levende uti der, sier hun til TV 2.

19-åringen følte at hun åpnet bra og kontrollert, men plutselig sa det stopp på kreftene.

– Det ser ut som at jeg åpnet som en tulling. Hva som har skjedd, er jeg litt usikker på. Jeg følte at jeg åpnet bra med tanke på at jeg skulle gå ti kilometer. Så stoppet det egentlig nesten helt opp i løpet av andrerunden. Det var rart, egentlig. Sånn er det. Jeg var ikke god nok, rett og slett, konstaterer Fossesholm.

Therese Johaug vant overlegent. Hun var hele 54,2 sekunder raskere enn sølvvinner Frida Karlsson.

Helene Marie Fossesholm endte på 8. plass, 1:41 bak Johaug. Heidi Weng kom i mål på 15. plass, 1:57,3 bak den suverene vinneren.