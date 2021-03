Reagerer på vaksinebeslutning: – Helt uakseptabelt

På en pressekonferanse tirsdag ettermiddag informerte helseminister Bent Høie at de har valgt å følge FHI sin anbefaling, og går dermed inn for en geografisk skjevfordeling av vaksiner.

En slik fordeling vil imidlertid ikke være aktuell før Norge får flere vaksiner.

– De fleste vaksinedosene som sendes ut de kommende ukene går nemlig til å sette dose 2 på personer over hele landet som har fått første dose. En eventuell endring vil derfor først være aktuelt når vi skal øke vaksineringen med dose 1. Og det vil først være i midten av mars, sier direktør i FHI Camilla Stoltenberg.

Fakta om den nye vaksinestrategien * Tirsdag 2. mars kunngjorde regjeringen endringer i strategien for hvem som skal prioriteres for å få koronavaksine. * Dette vil ikke kunne skje umiddelbart, men Folkehelseinstituttet jobber med å endre fordelingsnøkkelen. * Vaksinene skal nå fordeles etter folketall, det vil si at de større byene med yngre befolkning får flere vaksiner. * Fram til nå har de vært fordelt etter andel personer som er 65 år eller eldre. * I dag får for eksempel Oslo kommune 9,2 prosent av alle vaksiner. Dersom man endrer fordelingsnøkkel til folketall, vil Oslo kunne få rundt 13 prosent av vaksinedosene. * Endringen FHI anbefaler, tilsier at seks bydeler i Oslo, samt Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss får om lag 20 prosent flere doser, mens de 330 kommunene med færrest sykehusinnlagte får 3 prosent færre. * Folkehelseinstituttet vurderer at dette vil føre til færre sykehusinnleggelser og mindre risiko for dødsfall. * Det vil komme flere vaksinedoser til Norge framover, deriblant en stor ladning rundt påske. Kilde: NTB

Helseministeren sier at de anslår at 650.000 vaksinedoser ankommer landet i løpet av mars, inkludert en stor leveranse i påsken.

Regjeringens beslutning blir mottatt med blandet respons i landets kommuner.

– Uakseptabelt

Byrådsleder i Bergen Roger Valhammer sier det er helt uakseptabelt dersom dette ender med at Bergen får færre vaksiner.

– Bergen har hatt tidvis høyest smittetrykk i landet. Når det først kom en skjevfordeling, så hadde jeg forventet at Bergen ble prioritert når sjansen for en tredje bølge er så stor, sier Valhammer.

Byrådslederen er likevel klar på at hovedproblemet er at vi ender opp med å krangle om smuler.

– Uansett hvordan dette ender er det altfor lite i Bergen og Oslo. Det vi burde diskutert er hvordan vi skal få flere vaksiner til Norge, sier Valhammer.

– Forferdelig, etisk debatt

Den lille Vestlandskommunen Ulvik gikk fra å ha null smittetrykk, til et voldsomt utbrudd over natta. Ordfører Hans Petter Thorbjørnsen mener derfor beslutningen er uheldig, og kaller det en «forferdelig, etisk debatt».

– Strategien for oss har fungert godt så langt. Det går umåtelig tregt, men vi har fått vaksinert sykehjemmene og en del som er i risikogruppen, sier han.

Nå er ordføreren bekymret for veien videre.

– Hvis tempoet skal gå ned, i stedet for opp, er vi veldig bekymret for det, sier Thorbjørnsen.

Han legger ikke skjul på at han synes debatten som har rast mellom ordførerne i landet er ufin.

– Det viktigste er å feie for egen dør, og ta vare på egne innbyggere. Vi må sammen som nasjon bekjempe dette, sier ordføreren.

– Alle er slitne

Hamar-ordfører Einar Busterud synes avgjørelsen er helt riktig.

– Jeg synes det er helt riktig med skjevfordeling av vaksiner, og at Oslo får mer. Byen er episenteret for smitte og det er viktig, også for Hamar som ligger nært, at smitten holdes nede der. Trangboddhet og mye folk setter Oslo i en vanskelig situasjon. Men jeg forutsetter at også andre steder som får stort smittetrykk prioriteres og gis mer vaksiner, sier Busterud til TV 2.

Harstad-ordfører Kari-Anne Opsal uttalte tidligere tirsdag at hun ikke ønsket en endring av strategien.

Etter at beslutningen er tatt, understreker ordføreren at hun regner med beslutningen til regjeringen er begrunnet med at det gir minst smittespredning.

– Men alle er like slitne og alle er like redd. Som ordfører i en kommune kan man ikke si, vær så god – ta våre vaksiner. Det vil ikke innbyggerne forstå. Hovedproblemet er mangelen på vaksinetilgang, sier Opsal.

– Ligger langt etter

Ordfører i Sola kommune Tom Henning Slethei (FrP) synes ikke noe om at strategien endres.

KREVENDE: Sola-ordføreren sier at endringen i vaksinestrategi gjør det mer krevende for små kommuner. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Det er krevende når vi har blitt lovt mange doser nasjonalt. Når de få dosene skal fordeles enda mer sparsommelig til kommuner som Sola, så blir det enda mer krevende for oss, sier han.

Slethei sier at endringen skaper uro blant de mindre kommunene.

– Jeg håper regjeringen legger trykk på å få opp volumet til Norge. Der har det blitt prestert under det som har blitt lovt. Norge ligger langt etter andre land, sier han.

Endret mening

Ordfører i Herøy Bjørn-Halvor Prytz var en av 26 ordførere i Møre og Romsdal som i forkant av regjeringens beslutning, sendte brev og ba om at strategien ikke måtte endres.

Etter tirsdagens pressekonferanse er imidlertid stemningen en litt annen.

– Vi må forholde oss til beslutningen. Det var ikke det vi ønsket skulle skje da vi skrev brevet. Vi håpte at strategien skulle være slik den var. Men hvis vi med å redusere antall doser vi får, hjelper til ved å få bedre forhold der trykket er mest, bør vi selvsagt være med på det, sier Prytz til TV 2.