Ligner ukontrollert smitteutbrudd av politisk dobbeltspill

Hvis Statsministerens kontor i det skjulte tilrettelegger for et distriktsopprør mot Oslo under pandemien, samtidig som Erna Solberg utad maner til samhold, er regjeringen på ville veier.

Søndag morgen publiserer VG et utspill fra Moldes ordfører Torgeir Dahl (H) som går til frontalangrep på både Oslos befolkning og på byrådsleder Raymond Johansen (Ap) for dårlig håndtering av smittesituasjonen.

Utspillet skaper et voldsomt oppstyr blant oslofolk som for lengst er nede på felgen etter over fire måneder med nedstengning, og som har levd under et betydelig strengere smitteregime enn mange andre.

Mandag beskyldte selv statsminister Erna Solberg (H) ordføreren for å sette by og land opp mot hverandre:

«Det er ingen tvil om at Oslo over tid har hatt det tøffere enn andre. Jeg mener utspill som setter by og land opp mot hverandre er unødvendige bidrag i koronadebatten. Derfor mener jeg utspillet fra Moldes ordfører Torgeir Dahl blir et unødvendig sidespor. Dette står vi i sammen – og skal komme ut av sammen,» skrev Solberg.

Kloke ord fra statsministeren.

Men så viser det seg altså at Statsministerens kontor var med på å planlegge angrepet som statsministeren mener var et «unødvendig sidespor».

Erna Solbergs nære medarbeider på Statsministerens kontor, statssekretær Peder Egseth, var i kontakt med ordføreren om utspillet i forkant. Det var Egseth som organiserte kontakt med VG. Det bekrefter nå ordfører Dahl selv overfor TV 2. Egseths jobb er blant annet å håndtere mediene på vegne av statsministeren og hennes parti. Gjennom helgen var det tett kontakt mellom ordføreren og Erna Solbergs statssekretær.

Det er vanskelig å tro at Egseth skulle ha hjulpet partifellen med et utspill han enten ikke ante noe om eller som han selv mente var uklokt. Det er heller ikke noe galt, eller kritikkverdig, i at en statssekretær på SMK hjelper partifeller med mediehåndtering. Men det ser stygt ut når statsministeren legger all skyld på ordføreren, når utspillet viser seg å slå helt feil ut.

Erna Solbergs refs av Molde-ordførerens Oslo-angrep fremstår derfor i et helt annet lys når det viser seg at Statsministerens kontor var med på å planlegge et kritisk angrep på hovedstaden og byrådsleder Raymond Johansen. Det hjelper ikke at Erna Solberg sier til TV 2 at hun hadde fri sist helg og dermed ikke skal ha kjent til hva hennes rådgiver holdt på med

Vi er et godt stykke inn i et valgår. Det har vært gjentatte trefninger mellom Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og den borgerlige regjeringen. Det synes jeg er bra. Vi skal ha debatt om myndighetenes håndtering av pandemien. Vi skal stille kritiske spørsmål. Vi skal ikke være redde for uenighet. Dette vil naturlig nok bli en viktig del av den kommende valgkampen. Både regjeringen og lokalpolitikere landet over må tåle kritikk, mye av det helt sikkert også fortjent. Statsministeren må veldig gjerne kritisere Oslo-byrådet, hvis hun mener det er fortjent.

Men hvis Statsministerens kontor i det skjulte bidrar til økt polarisering og hissig krangel mellom by og land, samtidig som statsministeren utad forsøker å mane til samhold, virker det som om vi har fått et ukontrollert smitteutbrudd av klassisk dobbeltkommunikasjon på Statsministerens kontor. Og det ser ikke pent ut.