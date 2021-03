Bes vurdere om hurtigtester kan redusere smitterisiko

Regjeringen har bedt Helsedirektoratet og FHI vurdere om systematisk bruk av hurtigtester kan redusere smitterisiko når partner er til stede under og etter fødsel.

Det opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

- De fleste som skal føde barn, ønsker naturligvis å ha med seg partneren sin under fødselen, og fødeavdelingene tilstreber å legge til rette for dette innenfor smittevernfaglige rammer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler bruk av hurtigtester når det er mistanke om at partneren kan være smittet, og ved lokale smitteutbrudd.



De anbefaler imidlertid ikke systematisk bruk av hurtigtester for testing av alle partnere.

Regjeringen ber nå direktoratet og FHI å vurdere om systematisk bruk av hurtigtester før og under oppholder på sykehus kan redusere smitterisiko når partner er til stede under og etter fødsel.

– Jeg vil har derfor innkalt helseregionene til et møte for å gå gjennom status og rutiner for partners tilstedeværelse ved alle sykehusene. Helsedirektoratet og FHI vil også være til stede, sier helse- og omsorgsministeren.

– Jeg ønsker å sikre at rutinene ikke er strengere enn nødvendig. Målet vårt er at partner kan være med før, under og etter fødsel, så langt det er smittevernfaglig forsvarlig, avslutter Høie.