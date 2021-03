I fjor sommer mistet skistjernen Petter Northug førerkortet.

Han ble stanset på E6 ved Ullensaker, etter en måling på 168 km/t – i en 80-sone.

Northug innrømmet også at han var oppe i 200 km/t, og filmet det.

Kort tid etter at førerkortet ble inndratt, var millionbilen, en Jaguar F-Type SVR, til salgs på Finn.no.

– En fenomenalt artig bil!

Nå bekrefter en annen trønder til Dagbladet at han kjøpte Northugs tidligere fartsmonster på lille julaften i fjor.

– Det er en fenomenalt artig bil, sier den anonyme kjøperen til avisen.

Hva Jaguaren ble solgt for er ikke kjent, men 2019-modellen lå lenge ute til 1,77 millioner kroner, hos Nardo Bil i Trondheim.

Nyprisen på råskinnet var i sin tid nesten 2,4 millioner kroner.

– For vår del er det fint å få vist fram denne type biler på veien. Det er bedre at noen kjører dem, framfor at de blir stående hos oss, sier Petter Skagemo Elvrum, daglig leder i Nardo Bil, til Dagbladet.

Dette er bilen som lenge var til salgs for 1,77 millioner kroner. Foto: Nardo Bil

Råskinn

F-Type SVR er kort og godt noe av det råeste Jaguar har laget for vanlig vei.

Under panseret finner vi en kompressormatet V8-er på fem liter. Den spytter ut 575 hk, og 0-100 km/t tar kun 3,6 sekunder.

Fortsetter du å holde gassen i bunn, stopper ikke speedometeret før 322 km/t. Men skal den nye eieren unngå å lide samme skjebne som Petter Northug, kan det nok være veldig greit å unngå å teste toppfarten, i alle fall på norske veier...

