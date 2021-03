Elektriske XC40 er en stor suksess for Volvo i Norge akkurat nå. Volvo drøyde det ganske lenge før de kom med sin første elbil. Men da den først kom, var interessen blant elbilhungrende nordmenn stor.

XC40 er sterkt delaktig til at Volvo ble Norges største bilmerke i februar. Og i tillegg selger de ladbare hybridene til Volvo godt her hjemme.

Volvo har akkurat kunngjort store elektriske planer. Målsetningen er å kun selge elbiler fra 2030. Det er noe som virkelig har blitt lagt merke til i bilbransjen.

Nå er det heller ikke veldig lenge til Volvo lanserer elbil nummer to. Den har akkurat hatt premiere på et digitalt arrangement.

Med lengde på 4,43 meter går C40 rett inn i klassen for kompakte crossovere. Bagasjerommet er oppgitt til 413 liter.

Uten skinn i interiøret

Som vi i Broom tidligere har skrevet, heter modellen C40 Recharge. Langt på vei fremstår dette som en sporty og mer coupe-preget utgave av XC40. Volvo omtaler den selv som en "nær slektning" av XC40.

De to har veldig mye til felles teknisk. Batteripakken er på 78 kWt og rekkevidden fra starten av er på 420 kilometer. Her understreker Volvo at denne vil økes, etter hvert som softwaren oppdateres. C40 har også samme infotainmentsystem som XC40, utviklet i samarbeid med Google.

En annen nyhet Volvo gjør et stort poeng av, er at bilen er "leather free". Det er altså ikke skinn, hverken i setene eller andre deler av interiøret. Dette som et ledd i en gjennomført, miljøvennlig tankegang.

CMA: Slik startet Volvos elektriske satsing

Hekken er det som skiller C40 mest fra XC40.

Ikke prute på C40

C40 blir også den første Volvoen som bare kan bestilles via nettet. Enten du gjør det hjemmefra, eller oppsøker en av Volvos forhandlere og får hjelp til å gjøre det der. Salgsstart er estimert til sommeren 2021.

Antall utgaver og tilvalg skal være forenklet. Det skal være kjapt og effektivt å velge bil, samtidig skal det heller ikke være muligheter for å prute. Her er det faste priser som gjelder.

Som XC40, har C40 Recharge to motorer, en foran og en bak, og kommer med AWD (firehjulsdrift) som standard. De to motorene gir en samlet effekt på 408 hestekrefter og et dreiemoment på 660 Nm. Bilen går fra 0 – 100 på 4,9 sekunder. Toppfarten til C40 er begrenset til 180 km/t av sikkerhetsmessige hensyn.

Tilhengerfeste og tillatt vekt på C40

– C40 Recharge leverer mange av de egenskapene norske kunder ønsker seg og har en spennende design. Det er en høyreist crossover med god rekkevidde, masse kraft, firehjulsdrift, høy bakkeklaring, infotainment fra Google og mulighet for hengerfeste, sier Erik Trosby, PR- og kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway.

Det blir mulig å bestille C40 Recharge med tilhengerfeste og tillatt tilhengervekt er 1800 kilo.

C40 Recharge har produksjonsstart høsten 2021 og skal bygges i Volvo Cars' fabrikk i belgiske Gent. Det er planlagt at de første bilene leveres til Norge i fjerde kvartal 2021.

Kan trekke henger – mange elbil-eiere får likevel problemer

Halvparten elektrisk i 2025

Volvo skal lansere flere nye elbiler de kommende årene, og har enda flere biler planlagt i perioden 2025-2030. Neste planlagte modellansering er tredje generasjon XC90, som vil komme i en helelektrisk utgave.

Allerede i 2025 er Volvos målsetning at halvparten av det globale salget skal bestå av helelektriske biler, mens resten skal være hybrider. Innen 2030 planlegger Volvo for at alle bilene selskapet selger skal være helelektriske og at Volvo med det skal være et rent elbilmerke.

Her er testen vår på elektriske XC40

Se video av elektriske XC40 i Norge under