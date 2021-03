Lars Christian (44) fikk hjertestans i skiløypa: – Jobben de gjorde reddet meg

– Vi så med en gang at måten han falt på, ikke var normal, og at det sannsynligvis var veldig alvorlig, forteller en av treningskompisene som berget livet hans.

Det var en nydelig dag med kaldt vintervær i Nordmarka i Oslo.

44 år gamle Lars Christian Tvedt var ute på en skitur sammen med to treningskompiser. Ektemannen og trebarnspappaen trener ofte og er kjent for å være i god form.

– Det var en vanlig dag. Det var fint føre. Jeg var i fin form og kjente egentlig ikke noen ting, sier han til God morgen Norge.

– Kjente du noe i minuttene før?

– Jeg har tenkt tilbake om jeg kjente noe, men jeg tror ikke jeg gjorde det. Jeg kjente noe i kanskje ett sekund før tenkte: «Nå svimer jeg av». Og jeg rakk å tenke at det var noe hjertegreier, men så ble det svart etter det, forteller han videre.

44-åringen kollapset med ansiktet først i bakken. Så fikk han unormal pust. Så var det ingenting.

– Jeg er vel klinisk død da, ja. Jeg fikk hjelp av Petter og Mads, de jeg gikk sammen med. Og ikke minst forbipasserende, som hjalp til med hjerte– og lungeredning. Og det er grunnen til at jeg sitter her i dag.

Forbipasserende trådde til

Lars Christian var borte i omtrent 15 minutter, har han blitt fortalt. Petter Jørgensen er en av treningskompisene som var med på turen denne dagen.

– Vi så med en gang at måten han falt på, ikke var normalt. Og at det sannsynligvis var veldig alvorlig. Han gikk med ansiktet rett i snøen, uten å ta seg i mot, sier kompisen og utdyper:

– Det første vi gjorde var å få han rundt på ryggen. Vi prøvde å få kontakt med ham, men det klarte vi ikke. Vi sjekket puls, men fant ingen puls. Da begynner vi med det vi kan av hjerte- og lungeredning, samtidig som vi kontakter 113.

– Var du redd?

– Ja, absolutt! Det så ikke bra ut. Jeg begynte å få negative tanker. Jeg tenkte på familien hans, på kona hans. Samtidig var jeg ganske rolig og fokusert på det vi gjorde, og jeg var aldri i tvil om at vi måtte gjøre noe og holde på så lenge som det var behov.

REDDET AV KOMPISEN: Lars Christian ble reddet av kompisen Petter Jørgensen og flere forbipasserende. Foto: God morgen Norge

Det kom flere forbi som hjalp til. Lars Christian forteller at han har lagt det puslespillet litt etter litt, og at han nå har snakket med de fleste.

– Det var mange som hjalp til. De første kom var lærere – hun ene var gymlærer og trent i hjerte– og lungeredning. De som bidro gjorde dette perfekt. Det har de sagt på sykehuset også. Teamarbeidet som ble beskrevet av han på 113, som jeg også har snakket med i etterkant, har sagt at alle gjorde en kjempejobb, forteller 44-åringen og understreker:

– Det skjer normalt ikke at man overlever etter så lang tid. Og jeg tror ikke på mirakler, selv om det kanskje kan virke sånn. Så jeg har prøvd å skjønne i etterkant hva som har reddet meg. Og det var den jobben de gjorde.

Dette er nå en drøy måned siden. Du kan se det sterke intervjuet med Lars Christian og kompisen Petter Jørgensen i videovinduet øverst i saken.

Følte på skyldfølelse

Det første som slo inn da Lars Christian våknet i skiløypa, og fikk beskjed om at han hadde hatt hjertestans, var skyldfølelse.

– Det slo automatisk inn at jeg hadde påført meg dette selv. En mann i midten av 40-årene som trener for mye.

– Det viser seg at det er uflaks at jeg fikk hjertestans. Jeg har en arrdannelse på hjertet som har gitt denne rytmeforstyrrelsen. Når man tenker på alternativene i etterkant, er alle langt dårligere enn utfallet. Jeg prøver å ikke tenke for mye på det. Det gikk bra.

FAMILIEN: Etter én uke på sykehus, fikk Lars Christian komme hjem til kona og deres tre barn. Foto: Privat

Han tilbragte én uke på sykehus før han omsider fikk se familien sin igjen.

– Jeg så ingen av dem på grunn av koronatiltakene. Jeg fikk se dem først etter en uke. Det var veldig spesielt.

Nå ønsker han å rose alle som hjalp ham denne dagen for en drøy måned siden. Operatøren på 113 og alle de han møtte på sykehuset.

– Hele systemet. Jeg visste ikke at 113-appen fantes – det burde jeg visst. Jeg hadde en veldig god opplevelse den uka på sykehuset. Jeg fikk enormt med hjelp av kyndige folk. De var flinke til å forklare underveis – så det var en fantastisk opplevelse.

Ny videofunksjon bidro i redningen

Kompisene til Lars Christian brukte nemlig «Hjelp 113»-appen for å varsle om hjelp, og hvor de var i marka. 113-operatøren brukte også en videofunksjon i dette tilfellet.

Denne videofunksjonen er helt unik i verdenssammenheng og utviklet i Norge. Det betyr at 113 – og legevaktssentraler kan bruke mobilkameraet ditt for å se hva som skjer på et ulykkessted. På den måten kan 113-operatøren vurdere hva slags hjelp personen trenger.

PÅ SYKEHUS: Etter hjertestansen, ble Lars Christian fraktet til sykehus for videre oppfølging. Foto: Privat

Jørgen Skogmo i stiftelsen Norsk Luftambulanse, er en av dem som står bak denne funksjonen – i samarbeid med 113-sentralene og Helsedirektoratet.

– Først og fremst, så er jeg utrolig glad på hans og familiens vegne når det utenkelige først skjedde. Samtidig blir jeg rørt og ydmyk over muligheten til å utvikle teknologi som kan utgjøre en så kolossal forskjell i livene til folk, sier Jørgen Skogmo, som er prosjektleder for sanntidsteknologi i Norsk Luftambulanse.

Appen fungerer slik at operatøren kan koble til video for å se hva som skjer på ulykkesstedet.

– Hvis operatøren trenger bedre informasjon i en nødsamtale, så kan han eller hun sende en link som oppretter en videforbindelse direkte til innringer, forteller han.

– Vil leve et aktivt liv videre

Lars Christian var en tilsynelatende frisk mann og ante ikke at noe var galt med hjertet hans. Nå har han fått operert inn en hjertestarter.

44-åringen er fast bestemt på at denne hendelsen ikke skal begrense livet hans på noen måte.

LAR SEG IKKE STOPPE: 44-åringen er fast bestemt på å fortsette og leve et aktivt liv. Her sammen med to av barna. Foto: Privat

– Det kan skje igjen, og da vil det går bra, så det er ikke noe jeg skal være redd for.

Han er klar på at han ønsker å leve et aktivt liv videre.

– Jeg har startet i det små. Jeg startet med å gå en tur i butikken alene, så tok jeg en tur alene. Så tok jeg en joggetur, og i helgen sneik jeg meg faktisk unna litt på en skitur alene, men da gikk det rolig og forsiktig for seg, påpeker han.