Gikk til topps i «Farmen kjendis» – nå skal de samarbeide på TV-skjermen

Tradisjonen tro skal TV 2 og TelemarksVeka samarbeide om å lage god TV og et direktesendt sceneshow fra Telemark den siste uka i juni.

Og det er ingen ringere enn «Farmen kjendis»-gutta Lasse Løkken Matberg og Terje Sporsem som skal på roadtrip i regionen for å oppleve det beste Telemark har å by på.

– Å få reise tilbake til Telemark, sammen med en av de fineste fyrene jeg vet om, blir veldig spesielt! Det var der vi møttes for første gang, og vi hadde livets beste sommer på Lundereid gård, sier Terje entusiastisk, og fortsetter:

– Og vi rakk å drømme om å ta oss en «roadtrip» med kamera på slep mens vi gjorde gøyale ting. What’s not to love?

Myke menn

44-åringen er altså full av lovord om sommerprosjektet han skal få bryne seg på med Lasse, og kan med erfaringen fra Farmen-gården fastslå at de vil samarbeide godt.

UT PÅ TUR: Terje Sporsem og Lasse Løkken Matberg gleder seg til «roadtrip». Foto: Tormod Hynne

– Lasse har jo bakgrunn fra Forsvaret hvor lagarbeid står sterkt, mens jeg er i en bransje hvor man står helt alene. Men på Farmen samarbeidet vi på små og store oppdrag nesten fra start, og det gjorde vi ekstremt godt, sier Terje.

– I tillegg både ler og gråter vi godt sammen. At to så myke menn skal reise rundt og jobbe sammen gjør at jeg tror dette blir en blanding av reiseprogram og «Tore på sporet», ler komikeren.

Spøkelseshotell

Lasse istemmer at han og Terje knyttet sterke bånd på Lundereid gård, og mener at å lage TV sammen i en uke er den letteste tingen i verden. Dog er det ett aspekt ved turen den høyreiste Farmen-vinneren gruer seg til:

– Det kom jo fram under oppholdet at jeg tror litt på spøkelser. Og nå hører jeg rykter om at vi kanskje blir sendt på Dalen Hotell hvor det spøker på ett av rommene. Hvis jeg og Terje skal dele rom med et spøkelse … da spørs det om Terje må holde godt rundt meg, konstaterer Lasse.

Terje forsikrer imidlertid om at han skal passe godt på Lasse dersom sistnevntes nerver går amok:

– For å si det slik: Jeg slipper ikke ham før han slipper meg, sier komikeren og ler.

Mandag 21. juni til fredag 25. juni får vi følge Farmen-finalistene i deres tettpakkede program med steder, folk og opplevelser i Telemarks landskap som strekker seg fra Skagerrak til Hardangervidda.

Duoen får også med seg Eli-Kari Gjengedal til å melde været og delta på sprell.

Vil sette verdensrekord

Telemarksferden kan følges på sosiale medier, på TV 2 Sumo og her på TV2.no.

Terje og Lasse går høyt ut og lover å «bjuda på» og utfordre egne komfortsoner. Det er heller ingen hemmelighet at sistnevnte, som jobber som brann- og miljøvernbefal på KNM Harald Haarfagre i Stavanger, i tillegg til å være en stor Instagram-profil, er utdannet kokk.

35-åringen har en liten drøm om å kaste seg over råvarene som Telemark er kjent for å produsere, og tror han har en viktig alliert i Terje – som både har vunnet «MasterChef» og «Camp Kulinaris» tidligere.

Men det er ikke bare for å mette magen at Lasse ser frem til å dra på «gård-trip» og oppdage matressursene i regionen.

– Det hadde jo vært gøy å få satt Telemark enda mer på verdenskartet mens vi var der, kanskje med en verdensrekord? grubler Lasse og trekker frem de berømte telemarkseplene som et potensielt verktøy.

Gjør programleder-comeback

Det hele avsluttes med «Sommerfest fra Telemark», et direktesendt familieshow ved sluseanlegget Lunde sluse i Telemarkskanalen.

Her blir det besøk av aktuelle gjester, opptredener av kjente artister, og glimt fra guttas rundreise i regionen.

Dette blir også et comeback for Terje som programleder – han skal nemlig lede showet sammen med rutinerte Katarina Flatland (30), som har program som «Idol», «Jakten på kjærligheten» og «God sommer Norge» på CV-en.

Komikeren har på sin side ledet flere TV 2-programmer som «Skaperen», «Grip mikrofonen» og TV 2s artistgalla , og sier det blir morsomt å ta opp gamle kunster igjen med en dyktig programledermakker:

– Katarina er jo en av de aller dyktigste vi har, så å få komme tilbake i den rollen med en av de mest rutinerte på feltet er en drøm, sier han.

«Sommerfest fra Telemark» ser du på TV 2 og TV 2 Sumo fredag 25. juni.