Det er torsdag formiddag på hjemmekontoret. Resten av familien er på skole og jobb, hunden ligger og sover ved siden av skrivebordet, og jeg venter sånn halvveis på at redaksjonssjef Vegard snart skal ringe.

Mens det er hjemmekontor som gjelder for resten av oss i dag, er Vegard nemlig ute på test. Hadde det vært for ett år siden, ville han sannsynligvis vært i Tyskland eller Spania. Nå foregår det her hjemme.

Det betyr at dagen hans har startet hos Opel-importøren på Karihaugen utenfor Oslo. Og nå er han ute og kjører splitter nye Mokka-e. Så ny at jeg mener å huske at testen gjøres med tyskregistrerte biler, som er hentet opp til Norge for den aller første testkjøringen.

Jeg har akkurat hentet meg en kaffekopp nede på kjøkkenet og skal til å ringe Vegard for å få en statusrapport. Da ringer det på døren:

Historisk i Broom-sammenheng

Ding, dong...

Hmmm, hvem kan dette være? Jeg stikker ned og åpner døren. Og hvem står der? Jo, Vegard!

– Hei Knut! Jeg fant ut at det bare var en bitte liten avstikker fra testruten å stikke innom deg før lunsjstopp i Drøbak. Så da kan vi jo for en gangs skyld ta praten "på ordentlig" og ikke på telefon. Ja, du kan kanskje også fikse et bilde av meg og bilen?

– Klart jeg kan! Dette er jo egentlig helt historisk i Broom-sammenheng!

– Det er det! Vi har jo laget veldig mange ring-ring-førsteinntrykk etter hvert, men aldri på denne måten. Det var sannelig på tide!

Her er en nyhet som kan bli viktig i Norge

Ikke noe utagerende design, men her har Opel dratt på med mange designdetaljer ( og ikke minst knallfarge) som gjør at Mokka-e skiller seg fra mengden.

Kan bli storselger

– Hva kan du si om denne knallgrønne bilen som står på gårdsplassen min, da?

– Aller først synes jeg vi skal gå noen år tilbake i tid. Opel så ut til å sitte på en av de hotteste bilnyhetene i Norge, da de lanserte Ampera-e i 2015. Lav pris, god rekkevidde og bra plass tilsa at dette kunne bli Norges mest solgte bil. Ja, den var nesten en selvskreven bestselger. Så fulgte en periode med nedtur på nedtur. Enorme ventelister, store problemer med utleveringene – og etter hvert prisøkning. Til slutt endte den nesten opp som en parantes på registreringsstatstikken, selv om det ble solgt rundt 4.000 biler totalt. Potensialet var så mye høyere, sier Vegard.

Det så veldig lovende ut for Opel Ampera-e i Norge. Men så kom problemene...

Han legger til:

– Men nå har Opel ny eier og nye elektriske modeller. Først Corsa-e – og nå det som virkelig kan bli en storselger: Mokka-e. Leveringsproblemene som ødela så mye for Ampera-e skal være historie. Og så kjører Opel svært konkurransedyktige priser her. Med SUV-aktig design, startpris på 279.000 kroner og rekkevidde på 324 kilometer, går Mokka-e rett inn i klassen for folkelige crossovere.

Denne markerer starten på en storsatsning

Sperrefrist

– Men mens jeg husker det: Sa ikke du noe om sperrefrist på det vi kan fortelle om denne bilen?

– Jo, det er helt riktig. Kjøreinntrykk må vente til i morgen. Testkjøringen er fordelt over flere dager, og alle skal få sjansen til å dele sine erfaringer samtidig. Embargo er altså i morgen, da kommer vi med førsteinntrykket på bilen og kan fortelle også hvordan den er å kjøre, sier Vegard.

Startpris godt under 300.000 kroner, betyr at Mokka-e bør kunne bite godt fra seg mot biler som Nissan Leaf, Renault Zoe, Kia Soul/e-Niro og Peugeot e-2008, for å nevne noen. Den deler da også veldig mye med sistnevnte. Plattformen er den samme. Men Opel har gjort sitt for å gjøre Mokka-e særpreget.

Det har skjedd mye med Opel-interiørene de siste årene. Her er mye digitalt, samtidig som kvalitetesfølelsen er god.

Et langt steg videre

– Det er tydelig at Opel værer konturene av en ny potensiell storselger. Det forventes at de best utstyrte modellene kommer til å selge best: GS Line Pack til 311.900 kroner og Ultimate til 331.900 kroner. Opel har gode tradisjoner for å tilby mye utstyr til gunstig pris. Det viderefører de her. Du slipper absolutt å blakke deg for å få en godt utstyrt bil.

– Knallgrønn utenpå, men hvordan er den inni?

– Interiøret har blitt veldig pent. Her har Mokka-e tatt et langt steg videre fra de andre modellene, i forhold til opplevd kvalitet og design. Det var også nødvendig, for her har jo konkurransen strammet seg til ganske kraftig. De to skjermene er på totalt 22", og fungerer godt. Oppsettet i menyene er ryddig og visningen i de dynamiske digitale instrumentene oversiktlig og pent.

Prøvekjørt: Opel gjør mye riktig med Grandland X

Plattform og drivlinje kjenner vi allerede fra Peugeot. Men Opel har lagt vekt på at Mokka-e skal skille seg fra sine franske søsken.

Mye å velge mellom i klassen

– Dessuten har jeg sansen for at de har tatt litt i på designet. Denne bilen markerer en ny retning på det området. Det skal bli mer lekent, sporty og moderne. Sterke farger kler den, og det er stilig med kontrastfarge på taket. Du kan også bestille felger med ulike fargeinnslag. I seg selv er ikke dette noe utagerende design. Men Opel har dratt på med flere virkemidler for å få bilen til å skille seg ut, det synes jeg de har lykkes med.

– Det er vel kanskje også nødvendig, konkurransen er noen hakk tøffere nå enn da Ampera-e kom?

– Helt klart. Den gangen var det langt mellom bilene i denne klassen, nå kan du velge mellom en rekke elektriske biler i prisklassen rundt 300.000 kroner, og med rekkevidde rundt 300 kilometer. Det er naturligvis positivt for bilkjøperne. Førsteinntrykket mitt er at Mokka-e har kvaliteter som gjør at den hevder seg godt her. Så får vi se om det forsterker seg eller ikke utover dagen.

Varmretter og greier

– Og apropos det: Nå må jeg nesten komme meg videre hvis jeg skal rekke lunsjstopp og programmet videre.

– Lunsjstopp, ja. Vi snakker ikke matpakke her?

– He, he. Nei. Jeg tror sannelig vi skal spise på restaurant! Ser ikke bort fra at det kan bli varmretter og gode greier. Hva slags lunsjplaner har du?

– Den planen er vel omtrent så spennende som et par kjappe brødskiver foran tastaturet her! Men veldig hyggelig at du stakk innom, da kan vi love Broom-leserne full rapport i morgen?

– Det kan vi! Nå stikker jeg, ha en god dag så lenge!

