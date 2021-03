Solskjær til TV 2: – Det rareste vi noen gang har opplevd

To seire på de siste sju kampene i Premier League er beholdningen for Manchester United, men ifølge Ole Gunnar Solskjær merker ikke spillerne presset.

Etter seieren mot Burnley 12. januar toppet Manchester United Premier League fire poeng foran byrival Manchester City, men i løpet av den siste måneden har de røde djevlene blitt nærmest parkert av de lyseblå i kampen om tittelen. Tolv runder før slutt er avstanden mellom lagene tolv poeng.

– Vi merker ikke presset, det er bare sånn Premier League er. Vi nyter å være så nære toppen som mulig, men presset har ikke vært der. Det er kvaliteten i motstanderne, det taktiske og kravene denne sesongen fører med seg, sier Solskjær til TV 2 og fortsetter:

– Jeg vet ikke hvor mange kamper vi har spilt, men denne sesongen er det rareste vi noen gang har opplevd. Om vi merker presset? Nei. Sånn er Premier League, er den klare beskjeden fra nordmannen.

De siste sju kampene har kun gitt to seiere for Solskjærs mannskap. Etter 0-0 på Stamford Bridge forrige helg langet 48-åringen ut for at laget hans ikke fikk straffe og han gikk også ut mot Chelseas hjemmeside, der de blant annet skrev om hvordan Harry Maguire flere ganger hadde sluppet unna VAR.

– Det er alle disse tingene utenfor banen som påvirker. Slik som saken om VAR og Harry Maguire før denne kampen. Det er nedrig å skrive om det. Det påvirker dommerne, sa Solskjær etter kampen. På pressekonferansen før møtet med Crystal Palace hadde han derimot ikke mye å tilføye.

– Det er vann under broen. Man går videre til neste. Vi må akseptere avgjørelsene som blir tatt. Etter den kampen har alt mitt fokus vært på Crystal Palace, sier en ordknapp Solskjær.

Manchester United-sjefen kan bekrefte at Edinson Cavani trolig er tilbake i kamptroppen.

– Vi hadde en lett økt i dag og det ser brukbart ut. Det er noen som er tvilsomme til i morgen, men Edinson trente og forhåpentligvis vil han reise med laget, forklarer Solskjær.

En som derimot ikke blir med til London er Paul Pogba.

– Paul er fortsatt ikke klar. Han føler seg bedre, men han har ikke trent med laget enda. Han kommer ikke til å være med, bekrefter 48-åringen.

På Selhurst Park skal Manchester United, som er ubeseiret i 20 strake bortekamper i Premier League forsøke å ta sin første borteseier siden møtet med Fulham 20. januar. Borteformen har imponert Solskjær, men kristiansunderen er enda mer imponert over hvordan spillerne har håndtert det som har vært et vanskelig år.

– Vi vet hva spillerne er kapable til. Måten de har håndtert hele sesongen på, pandemien og det å ikke ha muligheten til å være sosiale med familie og venner, det har imponert meg. Dette året har vært det rareste vi har opplevd. Vi levde heldigvis ikke under 2. verdenskrig, men disse tiden og restriksjonene har vært nesten like harde. De har håndtert det på en fantastisk måte, avslutter Solskjær.

ONSDAG: Se Crystal Palace - Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 21.00.