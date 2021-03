Elbil-salget går ned: – Tallene bør bekymre flere enn meg

Pandemi og delvis nedstengning av landet til tross: Nybilsalget i Norge fortsetter å øke.

Til sammen ble det solgt 10.687 nye personbiler her til lands i februar, en økning på 3,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Men for første gang på mange måneder, falt elbil-andelen til under 50 prosent.

Og siden desember 2020, har elbilandelen i nybilsalget gått ned fra 66,7 prosent til 47,5 prosent i februar i år.

Det viser nye tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Bekymret

At elbil-salget i Norge faller, bekymrer Norsk elbilforening.

– Disse tallene burde bekymre flere enn meg. Skal vi være i rute til å nå målet om kun salg av nye elbiler i 2025, må vi opp på nivået vi var på i høst. Da var elbilandelen på over 60 prosent flere måneder på rad, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Sammenlignet med februar 2020 har elbilandelen i nybilsalget falt med 2,2 prosentpoeng. Da var andelen ladbare hybrider på 18,5 prosent. Nå i februar var den på 31,6 prosent.

– Det er ingen grunn til at Norge skal bremse elbilsatsingen til fordel for ladbare hybrider. Dette viser tydelig at regjeringen burde ha skjerpet miljøkravene for ladbare hybrider slik de opprinnelig foreslo i Statsbudsjettet for 2021, mener Bu.

Toyota RAV4 kjører inn til førsteplass på nybilsalget i Norge i februar.

Stor økning for hybridbilene

– Mange ladbare hybrider betaler ikke engangsavgift. Norsk elbilforening mener det er avgjørende at avgiftspolitikken innrettes slik at elbiler igjen kan øke sin markedsandel, sier Bu og legger til:

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, liker ikke at elbil-salget faller. Foto: Scanpix

– Tiden for rause skatterabatter på forurensende biler bør være forbi. Nå er det viktig at regjeringen viser alvor med målet om kun salg av utslippsfrie biler i 2025. Målet må følges opp med konkret politikk, kommenterer Bu i en pressemelding.

Mens elbilandelen i februar gikk ned, ser vi en god økning for hybridbilene. De hadde en andel på hele 31,6 prosent av nybilsalget.

Det er Toyota RAV4 som toppet salgsstatistikken i februar, med 749 registreringer. Drøyt tre av fire utgjorde den nye, ladbare versjonen av RAV4.

Etter RAV4 følger Volvo XC40 og Audi e-tron på de to neste plassene.

Fortsatt en del er skeptisk til elbil

– Salgstallene viser ganske tydelig at det fortsatt er en del nybilkjøpere som har behov for biler som ikke bare har batteridrift. For mange er den beste løsningen en bil uten rekkeviddeutfordringer, en bil som både kan kjøres rent elektrisk og med bensin eller diesel når det trengs, sier administrerende direktør, Øyvind Solberg Thorsen, i Opplysningsrådet for veitrafikken.

De fem mest solgte bilmerkene i februar: Volvo

Toyota

Peugeot

BMW

Audi

Han legger til:

– Det er fortsatt en del som er kanskje er skeptiske til rene elbiler, og som mener at deres behov dekkes bedre av ladbare hybrider. Også infrastruktur for lademulighet kan være med på å forklare salgstendensen vi ser.

At antall registretre elbiler faller nå, må også sees i sammenheng med leveringssituasjonen på ulike modeller. Tesla har for eksempel tradisjon for å levere ut de aller fleste bilene sine i Norge siste måned av hvert kvartal.

Veldig mange venter også på kommende Ford Mustang Mach-E, Volkswagen ID.4 og Skoda Enyaq. Dette betyr at salget av biler ikke nødvendigvis gjenspeiles i registreringsstallene fra måned til måned.

De 10 mest solgte bilmodellene i februar: Toyota RAV4 Volvo XC40 Audi e-tron Volvo XC60 Peugeot 2008 Polestar 2 Nissan Leaf Tesla Model 3 Hyundai Kona Kia Niro

