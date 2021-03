FHI: Anbefaler at områder med høyt smittetrykk blir prioritert til vaksine

FHI har anbefalt en skjevfordeling av vaksiner til områder med mye smitte. De har foreslått to ulike løsninger: En beskjeden skjevfordeling og en betydelig.

Tirsdag har regjeringen kalt inn til pressekonferanse klokken 14 om vaksinestrategien.

I forkant har Folkehelseinstituttet drøftet spørsmålet om hvorvidt geografisk skjevfordeling er formålstjenlig eller ikke i forhold til formålene med vaksinasjonsprogrammet.

Den siste tiden har debatten rast mellom kommunene, som er uenig om hvor vidt de ønsker en omprioritering eller ikke.

Folkehelseinstituttet forteller at vurderingen har vært vanskelig.

– Det er betydelige dilemmaer knyttet til denne utredningen. Og det har vært vanskelig for FHI å gi en klar anbefaling som er basert på målene med vaksinasjon og på vår smittevernfaglige vurdering, sier direktør Camilla Stoltenberg i FHI.

Taler for

En av utfordringene har vært at det er knyttet usikkerhet til den videre utviklingen av epidemien.

Ut fra en smittevernfaglig vurdering, mener FHI at det likevel grunn til å vektlegge risikoen for økt smittespredning som grunnlag for en anbefaling om geografisk skjevfordeling.

– I sum mener vi at det er flere argumenter som taler for en geografisk målretting av fordeling av vaksiner for en periode, og Folkehelseinstituttet anbefaler derfor en endring av vaksinestrategien som reflekterer dette, sier Stoltenberg i en pressemelding.

Skjevfordelingen vil kunne gi helsegevinster i form av færre infeksjoner, sykehusinnleggelser og dødsfall nasjonalt.

Byrådslederen i Oslo har lenge vært forkjemper for en skjevfordeling.

– Jeg er lettet over at Folkehelseinstituttet foreslår å endre vaksinestrategien slik at smitteutsatte områder som Oslo får flere vaksiner. Vaksinering i smitteutsatte områder vil komme hele landet til gode, mener Raymond Johansen (Ap).

VAKSINER: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og helsebyråd Robert Steen (Ap) har brukt de månedlige pressekonferansene på å be om flere vaksiner til Oslo. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Lettet

Johansen viser til at Oslo gjennom hele pandemien hatt det høyeste smittetrykket i landet, og de strengeste tiltakene.

– Byen har vært sosialt nedstengt i snart fire måneder, og befolkningen og lokalt næringsliv tar hver dag et stort nasjonalt ansvar for å stoppe videre spredning av viruset, sier byrådslederen.

Byrådsledere sier at Oslo har kapasitet til å sette 110.000 vaksiner i uken, tilsvarende en vaksine hvert sjette sekund døgnet rundt.

– Vi kan øke kapasiteten til 130.000 om vi tar i bruk apotek og fastleger. Så det skal ikke stå på oss. Vi er klare, sier han.

Byådslederen er glad for at det så langt viser seg å være svært positive effekter av vaksinen.

– Det er nesten ikke smitte og sykdom blant innbyggere som har fått vaksinen. Med raskere vaksinering i Oslo kan vi raskere åpne samfunnet opp igjen, sier Johansen.

To løsninger

FHI mener at en anbefaling om geografisk skjevfordeling er i tråd med hvordan annen bekjempelse av pandemien er håndtert og kommunisert.

En geografisk målretting vil innebære at noen i en periode får færre doser på grunn av knapphet på vaksiner. FHI mener at en slik prioritering skal balanseres.

I oppdraget sitt skisserer de derfor to løsninger med ulik grad av skjevfordeling, en betydelig og en beskjeden.

– Vi har også vurdert virkningene av en endring i fordelingen av vaksinedoser til kommunene der vaksinedosene fordeles etter folketall og ikke etter antall i risikogrupper som nå, sier Stoltenberg.

Beskjeden skjevfordeling

En beskjeden skjevfordeling innebærer en anbefaling om at noen kommuner og bydeler i Oslo skal få 20 prosent mer doser enn planlagt.

Dette er områder som over tid har vært hardt rammet av pandemien.

– Konkret vil en slik løsning innebære at Oslo-bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand samt kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss tildeles 20 prosent flere doser i en periode, sier Stoltenberg.

Dosene vil i henhold til den beskjedne geografiske målrettingen hentes fra en reduksjon i tildelingene på tre prosent til hver av de 330 kommunene som har hatt fire eller færre innleggelser siste halvår.

En slik beskjeden skjevfordeling bør for Oslos del følges av føringer om å bruke de ekstra dosene i de mest belastede bydelene, altså en intern skjevfordeling i kommunen, skriver FHI i rapporten.

Eller betydelig

FHI mener at vi får en positiv effekt ved en betydelig skjevfordeling til Oslo.

Oslo får nå i underkant av cirka ti prosent av dosene. Hvis hovedstaden i tillegg forfordeles 20 prosent av de øvrige dosene, vil det gi en skjevfordeling der Oslo får cirka tre ganger så mange doser.

– Dette vil gi en betydelig skjevfordeling, som vil medføre at leveransen til områder utenfor Oslo reduseres, og at enkelte kommuner ikke vil få vaksine-doser hver uke, skriver FHI.

FHI mener at en slik forfordeling vil kunne gi et stort antall personer i risikogruppene i Oslo tilgang til vaksine tidligere enn ellers.

Hvis man i tillegg legger til en mulighet for en betydelig skjevfordeling internt i Oslo, vil man raskt kunne få vaksinert alle risikogrupper i Oslos mest belastede bydeler.

Tidlig neste uke

En mulig omfordeling av vaksineleveranser vil tidligst være mulig å få på plass fra uke 10 og 11, skriver FHI.

– Av praktiske årsaker vil en eventuell geografisk skjevfordeling av AstraZeneca-vaksinen tidligst være mulig fra uke 10, og fra uke 11 for mRNA-vaksinene, heter det.

Dette omfatter Pfizer/Biontec- og Moderna-vaksinene, og det skyldes at en stor andel av dosene er satt av til dose to, og at det tar tid å endre vaksinelogistikken.

Ifølge vaksinasjonskalenderen som beskriver hvor mange vaksinedoser vi vil kunne få til Norge i løpet av de neste månedene, vil alle over 65 år ha fått første dose vaksine i midten av april.

– Det betyr at vi sannsynligvis vil ha størst gevinst av å realisere geografisk skjevfordeling raskt, skriver FHI i sin anbefaling.