Sykepleier avslørte ektemannens hemmelige dobbeltliv på Facebook

Gibney slapp nylig bokbomba «Face Of A Bigamist».

I e-boka beskriver hun i detalj hvordan hun i en årrekke ble bedratt av ektemannen, den mektige og styrtrike oljesjefen Maurice Gibney (55).

VEKKER OPPSIKT: Yve Gibneys historie har i en årrekke vært omtalt i britiske medier. Nå har det hele blitt til en bok. Foto: Privat

– Denne overveldende følelsen jeg sitter igjen med, kommer fra det ultimate sviket. Dette var ikke bare utroskap, sier hun til Birmingham Live.

Yve Gibney møtte Maurice i 1995, da de begge festet på en nattklubb i Lagos i Nigeria.

Hun jobbet som sykepleier i militæret, mens han var på jobb for et entreprenørselskap.

De ble stormforelsket, og giftet seg etter tre intense måneder.

Hun hadde en sønn fra før, mens han hadde en datter. Etter et par år fikk de en sønn sammen også, som nå er 22 år gammel.

Yve var lykkelig i forholdet, og hadde ingen anelse om at Maurice levde et dobbeltliv.

Mediene gikk av skaftet

Ved en tilfeldighet fant Yve ut at Maurice også var gift med læreren Suzanne, som bodde i den engelske byen Stourbridge.

Yve gikk rett til politiet, og de britiske tabloidene gikk av skaftet for å fortelle historien om det de beskrev som den «stakkars sykepleieren Yve» og den «styrtrike, forræderske Maurice».

I retten kom det ifølge Liverpool Echo frem at Maurice i 2013, mens han var gift med Yve, punget ut 500.000 kroner for en storslått bryllupsfest etter vielsen med Suzanne i Oman.

Maurice innrømmet at han var gift med to kvinner samtidig, og ble dømt til seks måneders betinget fengsel for bigami.

OPPDAGELSESFERD: Maurice og Yve Gibney poserer i Oman. Foto: Yve Gibney

Fire år senere, i 2018, avgjorde retten i Liverpool ifølge BBC at Maurice ikke hadde krav på penger etter at Yve solgte huset de kjøpte sammen i Wirral på 90-tallet.

I tillegg ble han dømt til å betale saksomkostningene, og fikk det glatte lag av dommer Faye Coaker.

Kjeft av dommeren

Coaker reagerte på at Maurice i retten hevdet at han «bare» tjente 90.000 pund i året, altså omtrent én million kroner, og derfor trengte pengene fra hussalget.

Yves advokater kunne derimot bevise at hans reelle inntekt var hele 140.000 pund, altså 1,6 millioner kroner.

– Denne mannen har innrømmet bigami etter å ha blitt konfrontert med ubestridelige bevis. Når det kommer til løgnene hans, har han innrømmet disse, men bare delvis, når han har stått overfor ubestridelige bevis, sa dommeren.

Det ultimate sviket

Nå som hun er skilt og har forelsket seg i en ny mann, gir Yve ut den utrolige historien i bokform.

– Når jeg ser tilbake, så måtte vi ha enorme mengder tillit for å kunne bo fra hverandre. Det var ikke et tradisjonelt ekteskap, men det fungerte for oss. Jeg stolte på ham og elsket ham betingelsesløst, og jeg følte at han elsket meg på samme måte, sier hun.

Hun forteller at Maurice ofte kom på besøk til henne og sønnen i Wirral, men at besøkene ble kortere og kortere.

– Han skyldte på stress på jobben, forteller hun.

EKSOTISK: Maurice Gibney bodde og jobbet i Omans hovedstad Muscat mens kona Yve og deres felles sønn bodde i England. Foto: Kamran Jebreili/AP

Feiret jul med den andre familien

Yve forteller at hun begynte å bli mistenksom mot ektemannen i 2011, da hun og sønnen deres reiste 5000 mil fra England til Oman for å feire jul sammen med Maurice.

Han var som sunket i jorda.

Da de omsider fikk kontakt med ham, forklarte han at han var blitt tvunget til å dra på en jobb i ørkenen og ikke kunne feire jul med dem likevel.

I virkeligheten var Maurice i den engelske byen Stourbridge og feiret jul sammen med den andre familien sin.

– Vi så nesten ikke hverandre i 2012, det var bare korte besøk, og, innerst inne, visste jeg at noe ikke stemte, har Yve tidligere fortalt The Mirror.

Avbestilt i siste liten

Under en annen høytid, skulle Maurice fly hjem og feire den sammen med Yve og sønnen.

Han avbestilte flybillettene i siste liten, og skyldte på at han var deprimert og at psykologen hans hadde frabedt ham om å reise.

Etterforskningen har i etterkant vist at Maurice allerede var i England, men sammen med den andre kona.

«Jeg innser nå at han alltid spilte ut depresjonskortet fordi det ga ham rom, sympati ... kanskje for å slippe unna med ting jeg ikke hadde tolerert så godt,» skrev Yve i et innlegg på BBCs nettsider i 2018.

I januar 2012 kom Maurice endelig hjem til henne, men han nektet å prate om depresjonen.

Dette førte til en heftig krangel som gjorde at Maurice stormet ut av huset.

«Det var da han forlot huset. Utenom i rettssalen, var det den siste gangen jeg så ham,» skrev Yve i innlegget.

Facebook-avsløring

Yve var lei av ektemannens merkelige oppførsel, og bestemte seg for å finne ut hvordan hun kunne ta ut en separasjon.

Samtidig hadde hun fortsatt mistanke om at Maurice holdt «noe stort» skjult for henne.

I april 2013, da hun hadde vært gift med Maurice i 17 år, klarte hun endelig å avsløre dobbeltlivet hans.

– Jeg så gjennom bildene på familien hans sine Facebook-sider, og jeg så at søsteren hans hadde på seg en bryllupshatt, og at hans andre søstre hadde på seg bryllupsklær. Jeg fikk en bisarr magefølelse som sa meg at ektemannen min hadde giftet seg med en annen, sier hun.

På flere av bildene kunne man skimte Omans flagg i bakgrunnen.

I et intervju med «This Morning» fortalte Yve i 2019 at hun sendte en melding til ei venninne og fortalte om bildene hun hadde sett på Facebook.

– Jeg sa: «Du tror ikke at han har giftet seg igjen, vel?» Det var bare en spøk. Jeg trodde ikke egentlig det, sa hun.

Egen etterforskning

Yve forteller hvordan hun kom i kontakt med Maurices andre familie, som ikke hadde noen anelse om at han hadde vært gift med henne i mange år.

Sykepleieren tok tastaturet fant, og startet sin egen etterforskning.

Hun klarte å spore en av Maurices leiebiler til en adresse i Stourbridge, og et enkelt søk ga henne navnet på mannen som bodde der.

Yve ringte til mannen, og lot som om hun var fra leiebilfirmaet.

– Jeg spurte om hva slags forhold han hadde til Maurice. «Maurice er svigerbroren min» svarte han. Det hang ikke på greip. Han sa deretter: «Hver gang Maurice er i England, bor han alltid hos oss».

Yve fikk hakeslepp, og mistet telefonen i bakken slik at samtalen ble brutt.

Få minutter senere ringte hun tilbake, og denne gangen var det mannens kone som svarte.

«Nei, jeg er Maurices kone»

– Jeg ble fortalt at Maurice var gift med søsteren hennes. Da sa jeg: «Nei, jeg er Maurices kone». Etter en lang pause sa hun: «Hva sa du?», forteller Yve.

Yve gikk inn på Facebook igjen, hvor hun fant profilen til Suzanne.

Der fikk hun det endelige bevise på at Maurice virkelig hadde giftet seg igjen.

På Suzannes side lå det nemlig et bryllupsbilde som viste hvordan Maurice, som var iført dress, lente seg mot Suzanne, som hadde på seg brudekjolet, for å gi henne et kyss.

– Jeg visste at det var ham, men jeg klarte ikke å skjønne at det var ham. Jeg ringte til vennen min og sa: «Jeg tror ikke det jeg ser!» Hun sa bare: «Ikke se!». Hun gikk til fotografens nettsted, og der lå et bilde av moren hans som fulgte ham opp kirkegulvet, forteller Yve.

Innrømmet alt

Yve gikk rett til politiet og anmeldte ektemannen for bigami.

Deretter tok hun ut separasjon.

Maurice ble pågrepet, og innrømmet at han hadde møtt Suzanne i Oman i september 2011, og at de giftet seg i Oman i mars 2013.

I avhør fortalte Maurice at han fortalte Suzanne at han hadde vært skilt i mange år, men at han holdt samlivsbruddet skult for å beskytte sønnen.

«Jeg skjønner ikke hvorfor han ikke tok den enkleste utveien og sa: «Jeg vil skilles», og hvorfor han fortsatte i samme spor med ødeleggelse, og med vilje skadet familien sin. Det vil jeg aldri få svar på,» skrev Yve i BBC-innlegget i 2018.

Vil ikke være et offer

I forbindelse med boklanseringen sier Yve at hun har kommet seg videre, og at hun nå er lykkelig med kjæresten Paul.

– Jeg var et offer for bigami, og jeg fikk følelsesmessige sår, men det definerer meg ikke, og jeg velger å ikke forbli et offer. Det beste som kom ut av dette, er at jeg og sønnen mine er kvitt han, sier hun.