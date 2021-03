Tre tenåringer knivstukket i Stavanger i natt

To ungdommer er siktet for grov kroppsskade i forbindelse med at tre tenåringer ble knivstukket i Stavanger i natt.

– Rundt klokken 03.00 fikk politiet inn en melding om at en eller flere personer var blitt knivstukket ved Revheimsveien i Stavanger. De rykket ut dit, og fant tre tenåringer som fremstod som skadet, sier politiadvokat Marita Hagen.

Tenåringene var bevisste, og ble overlatt til helsepersonell.

Hagen sier at det er uklart hvilken tilstand de nå er i, men opplyser samtidig om at politiet har snakket med to av dem i løpet av tirsdagen.

Politiet sendte ut flere patruljer, deriblant en hundepatrulje, i søket etter gjerningspersonene. Rundt klokken 05 fant politiet to personer, som nå er siktet for grov kroppsskade.

– Politiet skal avhøre dem i dag. Vi kan foreløpig ikke utelukke at det har vært flere personer involvert i hendelsen, forklarer Hagen.

De siktede er under 18 år gamle.

Politiet vet foreløpig ikke om det er noen relasjon mellom de involverte.

Madlaleiren ligger i nærheten av Revheimsveien.

Hagen sier at hun ikke har kjennskap til at de involverte er tilknyttet leiren, og at det per nå ikke er noe som tyder på at de er det.