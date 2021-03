Torsdag braker det løs med en viktig verdenspremiere for Porsche. De skal avduke sin nye elbil: Taycan Cross Turismo.

Særlig for det norske markedet blir det en viktig modell. Taycan har alt vist seg å være en kjempesuksess. Cross Turismo blir en mer praktisk utgave, med bedre plass og økt bakkeklaring.

I fjor ble det registrert over 1.000 Taycan i Norge. Det sier en del om hvilken respons vi kan forvente på nykommeren. Selv startpriser på rundt en million kroner, skremte ikke norske kjøpere nevneverdig.

Kristian Skoge (35) fra Bergen var nylig på kjøretur til Oslo. Da han fikk se den kamuflerte bilen på bildene komme kjørende i mot på Sollihøgda, utenfor Hønefoss, snudde han i første kryss.

Her er drømme-elbilen på plass i Norge

– Heiv meg etter

– Jeg heiv meg etter, og fikk raskt bekreftet mistanken min. Dette var Porsche Taycan Cross Turismo. Den stoppet på en bensinstasjon, så jeg fulgte etter og fikk tatt noen bilder, forteller Skoge, som for øvrig er godt over middels bilinteressert. Han har egen Instagram-konto som heter volvo-kristian.

Da 35-åringen kjørte nærmere for å ta flere bilder, dro den kamuflerte Porschen videre.

– Jeg fulgte etter. Håpet var å få tatt noen bilder med det ordentlige kameraet. Jeg stoppet på siden av veien, og fisket fram kameraet, men rakk bare noen få bilder, før den kjørte forbi.

BroomPodden: Visste du at Broom har sin egen podcast? Klikk her for å høre den i Spotify!

Høy pris til tross: Porsche Taycan Cross Turismo kommer til å bli et vanlig syn på norske veier, etterhvert.

Avdukes i morgen

Selv om Skoge har en forkjærlighet for Volvo, gleder han seg stort til avdukingen av Taycan Cross Turismo i morgen.

– Det er en utrolig spennende bil, som nok blir den råeste elbilen på markedet, sier han.

At det blir heftige greier, er det i alle fall ingen tvil om. Plattform, batteripakke og drivlinje er de samme som i vanlige Taycan. Det betyr opptil 761 hk. Da er det ikke mange som holder følge opp til hytta ...

Her kan du lese mer om rekkevidden til Taycan

Ikke den første

Allerede før jul, åpnet den norske importøren for at kunder kunne reservere nykommeren. 20.000 kroner koster det å sikre seg en plass i køen (pengene betales tilbake om du ombestemmer deg). Det er ventet høy etterspørsel.

Cross Turismo har forøvrig vært på Norges-besøk flere ganger, allerede. Testing i kalde temperaturer og kupert terreng er viktig.

Produksjonen vil foregå på Porsches nye CO2-nøytrale fabrikk i Zuffenhausen, hvor 1.200 personer er ansatt. Med Cross Turismo ventes det ytterligere 300 nye ansatte.

PS: I år lanserer også Porsche en ny innstegsmodell av "vanlige" Taycan. Startprisen med kun bakhjulsdrift er 769.000 kroner.

Merk offroad-stylingen rundt hjulbuene, nederst på fangeren foran og langs kanalene. Dette er noe av det som skiller Cross Turismo fra en vanlig Taycan.

Her blir Porsches elbil avslørt i buss-feltet!

Nye detaljer

Vi har sett konseptbilen av Cross Turismo på flere bilutstillinger. Bildene vi har fått av kamuflerte testbiler, tyder på at det endelig designet blir mer eller mindre helt likt denne.

Fullverdig stasjonsvogn er det ikke, men større bakluke, bedre takhøyde i baksetet og bedre bakkeklaring er egenskaper mange nordmenn vil sette høyt.

Vi Broom vil selvsagt følge avdukingen fortløpende og dekke den grundig. Da får vi også mer informasjon om priser, ytelser og utstyr.

Vanvittig pågang etter elektrisk Porsche

Video: Ingen tvil – derfor er dette den beste:

Porsche Cayenne Nå begynner luksus-SUV-en å bli billig