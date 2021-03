Bjørn (31) er en superhit i USA – derfor snakker «ingen» om prestasjonen i Norge

Trønderen fikk tilbud om å prøvespille for rollen som den første nederlandske astronauten i verdensrommet: Wubbo Johannes Ockels i TV-serien «For All Mankind».

Uten å ane hvor stor rollen var, eller hvem som produserte serien, lagde han en plan for hvordan han kunne imponere. Bjørn Alexander kan nemlig tulle-nederlandsk fra Kristopher Schaus kjente sketsj fra Team Antonsen.

– Det var litt bakgrunnen da jeg prøvefilmet for rollen. Det stod at mannen var en nederlandsk astronaut. Så jeg la inn en liten bit fra Team Antonsen-sketsjen. Det falt tydeligvis i god jord, for agenten min sendte mail i etterkant og lurte på om jeg kunne nederlandsk. Da måtte jeg sende lenke til den YouTube-videoen hvor Kristoffer Schau gjør «nederlenderen med brød på beina», sier han til God kveld Norge.

Når nederlandske medier vil ha en bit av nordmannen som kapret den prestisjefulle rollen, har han fortalt dem historien. På den ene radiosendinga dro han hele monologen fra sketsjen.

– Plutselig så begynte telefonen å ringe, så var det radiostasjoner som ville ha intervju angående dette. Wubbo Ockels var en sentral mann i Nederland. Da er det vel naturlig at de ville ta inn meg, som skulle spille ham.

Se intervjuet med den jordnære skuespilleren øverst i saken.

ASTRONAUT: Her ser du Bjørn Alexander i rollen som Ockels. Foto: Skjermdump/Apple

Stjernespekket

På den måten ble en gammel sketsj én av årsakene til at han fikk jobbe sammen med manusforfatter og produsent Ron Moore, som tidligere har jobbet med Outlander, Battlestar Galactica og Star Trek – for å nevne noe.

«For All Mankind» er en fiksjonsserie, men mange av karakterene er basert på historiske personer. For å sørge for at alle detaljer er realistiske, var også den tidligere NASA-astronauten Garret Reisman (53) med som konsulent. Han sa for eksempel at Bjørn Alexander måtte gå med glidlåsen på innsiden av dressen, for det var det han selv hadde gjort i verdensrommet. Alt dette ga store inntrykk for 31-åringen.

– I den ene scenen har jeg et kamera som rekvisitøren har kjøpt på aksjon i London, for det var et ekte kamera som ble brukt av NASA på den tiden. Alt av penner som ligger rundt på «hovedkvarteret» er ekte penner fra NASA. De er opptatt av at det skal være veldig autentisk, så jeg var «litt» nervøs første dag da jeg innså at her kunne folk mye om romfart.

ERFAREN: Joel Kinnaman har hovedrollen i TV-serien For All Mankind, og har hatt mange store roller de siste årene. Foto: Joel Ryan/AP

Fikk Hollywood-venn etter sjokolade-prat

Hovedrollen i serien spilles av den svensk-amerikanske stjerneskuespilleren Joel Kinnaman (41), kjent fra blant annet House of Cards og RoboCop.

Bjørn Alexander har vansker med å plassere navn og ansikt, så han bet seg ikke merke i stjernefaktoren på settet før han fikk en oppfodringen fra sminkørene.

– Hun sminkøren sier: «Du er norsk! Så kult! Hovedrollen er fra Sverige». Jeg spør hva han heter, og hun sier Joel. Jeg hadde null peiling på hvem det var, sier han, og fortsetter:

– Den dagen hadde jeg tilfeldigivis med meg norsk sjokolade fra flyplassen. Jeg hadde gitt dette til sminkørene så de kunne kose seg med den. Da sier jeg til sminkøren: «Du får gå bort til han neste gang du ser han og gi han litt av verdens beste sjokolade». Hun gjorde det og det viste seg at han tidligere hadde jobbet på den sjokoladefabrikken i Norge, da han var nyutdanna og bodde i Oslo. Dette var kjempekult, så vi ble sittende å snakke norsk og svensk med hverandre i traileren. Han er en utrolig fin fyr og vanvittig dyktig skuespiller.

STORE NAVN: Det er ikke den første store produksjonen Alexander er med på. I 2015 spilte han i Kevin Spaceys kortfilm The Library Book. Foto: Adam James/AJ Stills/ Trigger Street Prod

Med en så stor produksjon, hvordan kan det ha seg at den norske skuespilleren har gjort flere intervjuer i Nederland enn i Norge? Og at de fleste Google-søk på Bjørn Alexander er fra amerikanske magasiner?

Han tror han har svaret, og det handler om at nordmenn er litt vanedyr når det kommer til hvilke strømmetjenster vi bruker. Serien er et samarbeid mellom Apple og Sony Pictures Television, og strømmes via Apple. I Norge er ikke dette en særlig kjent strømmetjeneste, det er langt flere som bruker leverandører som Netflix og HBO.

– Det er ikke så mange jeg kjenner som vet om serien, og det er litt humor. Det er en storbudsjettsproduksjon, folk i bransjen sier at det er større budsjett enn Game of Thrones. Så det er litt rart at serien ikke har fått større fotfeste i Norge. På den andre siden er det en sci-fi-serie, det er det noen som liker og andre som ikke liker.

BARNEIDOL: hockeyfilmen Odd Man Rush spilte han blant annet mot Trevor Gretzky og Disney-stjernen Dylan Playfair. Foto: Wilson Webb/Good You Plus/Inc

Jobbet med Oscar-vinner

I Norge er kanskje Bjørn Alexander mest kjent som NRK Super-programleder, men han kan også vise til en imponerende skuespillerkarriere.

Han er en del av hovedcastet i den amerikanske hockeyfilmen Odd Man Rush, som nylig hadde nordisk premiere.

Han har også hatt flere gjesteroller i TV-serier, som da han gjestet såpeoperaen Glamour.

Tidligere har han jobbet med Oscar-vinner Adrien Brody i den Kevin Spacey- produserte filmen The Library Book.

Her hadde han et litt uheldig møte med førstnevnte. Nok en gang handlet dette om hans noe fraværende evne til å plassere navn og ansikt.

PROGRAMLEDER:: Bjørn Alexander lager innhold til NRKs yngsre seere i NRK Super. Foto: NRK/Pressebilde

– Jeg ser Brody og tror han er en rekvisitør jeg har jobbet med tidligere. Jeg går bort til ham, gir han en bamseklem og halvskriker: «Whats up, brother». Han sier at han ikke tror vi har hilst før. Jeg prøver å overbevise han om at vi jobbet sammen på en reklame for noen år siden. Han sier det ikke stemmer, men at det var hyggelig å treffes.

Den sprudlende skuespilleren sier avslutningvis at han ikke legger skuespillerkarrieren på hylla. Hovedfokuset hans ligger likevel på programlederjobben i NRK Supernytt, hvor han stortrives med gode kolleger og morsomme arbeidsoppgaver.

– Siden jeg var fem år, har jeg ønsket å jobbe som skuespiller. Det var enten det eller lokfører. Jeg har egentlig ikke lagt den lokfører-drømmen helt på hylla heller. Det kan være et godt andrevalg, for det går alltids et tog, ler han.