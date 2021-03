– Jeg har kjedet meg i hjel

Regjerende verdensmester på 15 kilometer fri teknikk, Martin Johnsrud Sundby (36), innrømmer at det så langt har vært kjedelige dager i Oberstdorf.

Etter å ha vært på sidelinjen så langt i VM er Martin Johnsrud Sundby klar til start under herrenes 15 kilometer onsdag. Det er han mer enn klar for etter ti dager på «ferie».

– Jeg har kost meg og har vært på ferie nå i ti dager, sier Sundby spøkefullt på spørsmål fra Nettavisen under tirsdagens pressekonferanse.

– Jeg har gjort mye forberedende økter i løypa, og prøvd å følge den planen vi la for seks uker siden frem mot det løpet her. Jeg har jo kjedet meg i hjel, da. Det har vært drita kjedelig å være her å se på skirenn, fortsetter 36-åringen.

– Det var litt surt å se på duathlon på lørdag, selvfølgelig. Men like ærlig så hadde jeg ikke noe der å gjøre, heller, understreker Sundby.

Den regjerende verdensmesteren har fribillett til distansen, og drømmer naturligvis om å hevde seg også onsdag.

– Jeg drømmer selvsagt om en medalje i morgen, er du gæren, det er derfor jeg er her, sier en offensiv Sundby.

– Jeg har virket litt langt unna så langt denne sesongen, så ærlig må vi være. Men jeg gir meg jo ikke, og jeg har prøvd å snu hver stein nå de siste ukene før VM for å skape noe som kan ligne på et respektabelt resultat. Men jeg drømmer selvsagt om medalje, understreker han.

Sundby, som i lang tid har slitt med ryggen, innrømmer at han er spent på onsdagens renn.

– Jeg har ikke hatt et eneste skirenn å skape selvtillit på, så det jeg stiller med av selvtillit i morgen er eventuelt fra gamle bravader, sier han.

Sundby forteller at ryggen er bedre enn den har vært tidligere, men om den spiller på lag onsdag, gjenstår å se.

– Ryggen finner vi ut av i morgen. jeg har ikke testet den i konkurranse, egentlig og det er i konkurranse den har vært mest problematisk. Jeg håper ikke den skal være i veien, men jeg har tenkt veldig lite på den i det siste, understreker Sundby.

I tillegg til Sundby stiller Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund og Harald Østberg Amundsen til start onsdag.