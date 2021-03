Det begynner å bli lenge siden flerbruksbilene hadde sin storhetstid. Akkurat som de tradisjonelle stasjonsvognene, mistet de mye av salget da SUV-bølgen skyllet over oss.

Mye plass og smarte interiørløsninger var ikke lenger nok. Mange ville heller ha en bil som hintet om aktiv livsstil og som ruvet litt ekstra utenfor huset – eller hytta.

Peugeot er en av dem som merket dette. Det gjorde at de tok et grep som viste seg å være veldig smart.

Flerbruksbilen 5008 og lillebror 3008 fikk begge en god dose SUV-faktor da de kom i andre generasjon for noen år siden. Designet ble også kraftig strammet opp. Fra å være temmelig pregløse og "grå" biler, skilte de seg plutselig fra konkurrentene.

Det har gitt solid salgssuksess. For Peugeots del har disse to modellene også vært ekstra viktige fordi de har manglet tradisjonelle SUV-er. Akkurat på det området har de franske bilprodusentene ikke vært spesielt kjapt ute.

Nå har 5008 fått en oppgradering. Testbilen heter 5008 SUV GT 1,5 BlueHDi. Det betyr at den har 1,5-liters dieselmotor på 130 hestekrefter under panseret. Startpris før ekstrautstyr er på 480.900 kroner.

NB: Dette er en korttest. Det betyr at vi har testet denne modellen tidligere. Nå har den fått en midtlivsoppdatering.

5008 har vært en viktig bil for Peugeot, også i Norge. Men det kan nok bli tøffere for den nå fremover.

Hva er nytt:

Det er fristende å starte med hva som ikke er nytt. Mens 3008 nå har kommet som ladbar hybrid og med 4x4 (dermed for mange en perfekt Norges-bil), er det hverken snakk om elektrifisering eller firehjulstrekk på 5008. Her er det fortsatt bensin eller diesel som gjelder. Kreftene plantes til bakken via forhjulene. Og kun det.

Her er det i stedet snakk om en mer tradisjonell facelift, med visuelle endringer og nytt utstyr.

Den største designendringen er i fronten, som er blitt både mer sporty og tøffere. Det er full LED-belysning både foran og bak. Lyssignaturen som Peugeot kaller "hoggtann" er på plass, det samme er nye farger. Dessuten får du nå bilen med "black pack". Her kommer en rekke detaljer i sort og matt sort.

GT-navnet er kanskje å ta litt hardt i, med 130 hestekrefter under panseret...

Ny, adaptiv cruisekontroll er aktiv ned til null km/t. Bilen starter igjen av seg selv ved stopp som er kortere enn tre sekunder. Ved lengre opphold kreves bare et kort trykk på gassen for å komme i gang igjen.

I hastigheter mellom 5 og 140 km/t, oppdager bilen fotgjengere og syklister, og vil aktivere bremsen å hindre påkjørsel. Utvidet skiltgjenkjenning er også på plass. Nå kjenner systemet stoppskilt, enveisskjøringsskilt osv, i tillegg til fartsskiltene.

På motorfronten er det som sagt bensin- og diesel som gjelder. 5008 kommer til Norge med tre motorer. Bensinmotor med 130 hestekrefter og dieselmotorer med 130 eller 180 hestekrefter. Alle har 8-trinns automatgir.

5008 er en relativt kompakt flerbruksbil, med lengde på drøye 4,60 meter. Peugeot har utnyttet plassen godt.

Hvordan fungerer det?

5008 er ikke lenger noen "ny" bil, men den kjennes på ingen måte gammel ut ennå. Bilen og plattformen den er bygget på, var et solid løft fra Peugeot den gangen. Med den lille oppgraderingen lykkes de med å holde den ajour.

Fronten har blitt hakket tøffere etter faceliften.

Det meste handler om det visuelle. Forfra er dette med god margin en av klassens tøffeste. Hekken har de ikke gjort så veldig mye med. Den virker fortsatt litt "avkuttet", slik det blir når mest mulig plass er prioritert.

Interiøret har mange gode løsninger. Tre separate og justerbare bakseter er akkurat som det skal være i en flerbruksbil, pluss også til store og solide bord på forseteryggene. De to bakerste setene har helt OK plass, men de er montert lavt. Voksne sitter derfor ikke veldig bra her, på annet enn småturer. Inn- og utstigningen går greit, her viser Peugeot at de har mange års erfaring med flerbruksbiler.

Smarte interiørløsninger. De to bakerste setene kan også tas helt ut.

Plass er naturligvis svært viktig i en bil som denne. Som femseter har du 702 liter bagasjerom, da med baksetene i fremste stilling. En smart detalj: De to bakerste setene er ikke bare nedfellbare. De kan også tas helt ut. Neppe noe du gidder å gjøre veldig ofte, men skal du på bilferie og ikke har bruk for de bakerste setene, skaffer du deg ekstra og verdifull bagasjeplass på denne måten.

Interiøret fortjener også ros for materialer og kvalitetsfølelse. Her snuser Peugeot på premium. Knapperekken som er plassert under infotainmentskjermen ser bra ut, samtidig som den gjør at det blir mindre trykking på selve skjermen.

Rattet er lite og lavt plassert, det krever litt tilvenning i starten.

Hvis du ikke har kjørt Peugeot tidligere, krever det lille og lavt plasserte rattet litt tilvenning. Her ser du instrumentene over rattet, ikke gjennom det. Vår erfaring er at det fort blir en vanesak. Det samme blir plasseringen av bryteren for cruisecontrollen, som er mer eller mindre skjult bak rattet. Men likevel: Her burde Peugeot hatt en bedre løsning, helst med knapper på rattet.

Under panseret på testbilen finner vi en 1,5-liters dieselmotor på 130 hestekrefter. Ikke noe kraftverk, og særlig rask er den ikke. Likevel er vår oppfatning at motoren kler bilen godt. Her er det helt tilstrekkelig med krefter, også når vi drar på langtur med godt lastet bil.

Isolert sett er motoren derfor ikke noe ankepunkt. Utfordringen til Peugeot er at stadig færre vil/tar sjansen på å kjøpe bil med dieselmotor her til lands. Slik sett vil nok 5008 tape mye salg til ladbare 3008, kanskje også noe til de helelektriske bilene fra Peugeot.

Støydempingen er bra. Understellet er ganske fast, men oppleves likevel som komfortabelt. Bussfølelsen som tidligere preget mange flerbruksbiler er det ingen ting av her, det føles akkurat som å kjøre en tradisjonell stasjonsvogn.

Særpreget interiør, med kvalitetsfølelse som snuser på premium. Her overgår Peugeot flere av sine folkelige konkurrenter.

Bilen for deg hvis?

Du trenger en smart flerbruksbil, som i tillegg ser bra ut.

Ikke bilen for deg hvis?

Du tror fremtiden er elektrisk. Og at den er her nå.

Storhetstiden er nok over for 5008 i Norge, mangelen på elektrifiserte drivlinjer spiller en viktig rolle her.

Eierne mener

Hekken virker nesten litt "avkuttet", her har Peugeot valgt å la hensynet til mest mulig plass veie tungt.

PEUGEOT 5008 SUV GT 1,5 BlueHDi Motor og ytelser: Effekt: 130 hk / 300 Nm 0-100 km/t: 11,9 sekunder Toppfart: 190 km/t Drivstoff-forbruk (WLTP): 0,53 liter/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 464 x 184 x 164 cm Bagasjerom: 702/1.940 liter Vekt: 1.536 kilo Tilhengervekt: 1.100 kilo Pris: Fra: 480.900 kroner Testbil: 546.200 kroner

