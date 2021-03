Gatekjøkken til krig mot «overivrige» parkeringsvakter: – En pizza skal ikke koste 1200 kroner

Det var i fjor sommer at gatekjøkkenet åpnet på Kaldnes i Tønsberg.

Den gang var det mulig å parkere på utsiden og kjapt hente seg en glovarm pizza.

Dette ble det full stans for da kommunen like før jul satt opp et parkering forbudt-skilt like ved gatekjøkkenet.

BOT: Vetle Aamodt viser frem en av de mange bøtene kundene hans har fått siden jul. Foto: Privat

Siden da har det ifølge Vetle Aamodt rent inn med bøter både til ham, kollegene og kundene som parkerer i nærheten.

– Parkeringsvaktene er helt ville. De lusker rundt gatekjøkkenet vårt, parkerer langt unna for å gjemme bilen sin, og tar bilder på lang avstand for å ikke bli sett, påstår Aamodt overfor TV 2.

Det var Tønsbergs Blad som først omtalte saken.

Brygga Pizza og Grill mener at parkeringsvaktene er både urimelige og overivrige.

Gatekjøkkenet har derfor bestemte seg for å betale parkeringsbøtene til alle kunder, og å sende inn en formell klage på hver eneste bot.

– Jeg tipper vi til nå har betalt mellom 7000 og 8000 kroner i parkeringsbøter. Vi får selv bøter, og kundene får bøter, og vi betaler alt. Kundene våre skal få slippe å betale for både pizzaen og 900 kroner i bot for å ha parkert utenfor oss. En pizza skal ikke koste 1200 kroner, sier Aamodt.

Mener p-vaktene gjemmer seg

Han er sikker på parkeringsvaktene gjemmer seg for å ikke bli oppdaget av de pizzasultne kundene som parkerer utenfor gatekjøkkenet et par minutter.

– Før kjørte parkeringsvaktene en bil med gjenkjennbare lys på taket. Da kunne vi gå ut og prate med dem og kanskje slippe bot. Nå parkerer de langt unna uansett vær og vind, og kommer til fots, slik at ingen rekker å se dem før de har delt ut bøter, påstår Aamodt.

HELT FEIL: Tønsberg parkering tok dette bildet i januar av en feilparkert bil. Hadde den stått i parkeringslommen bak, med en p-skive, hadde den stått lovlig. Foto: Tønsberg kommune

Han sier at de ansatte flere ganger har forsøkt å ordne opp med parkeringsvaktene før de skriver ut bot.

– Vi tok det opp med en parkeringsvakt, som tipset oss om at det var mulig å stanse bilen like ved døra vår, og stå der litt. Men vi har opplevd at kunder får bøter også der, sier han.

Slår tilbake

Kommunalsjef Eiendom og tekniske tjenester i Tønsberg kommune, Jan Ronald Eide, sier til TV 2 at han ikke kjenner seg igjen i Aamodts beskrivelser.

– Våre parkeringsvakter er verken ville eller overivrige. Ingen gjemmer seg. De gjør jobben sin og håndhever skiltplanen som er godkjent av Statens vegvesen og politiet, sier han.

Han avkrefter at parkeringsvaktene parkerer langt unna for å unngå å bli sett eller skriver ut bøter på biler som har parkert et par minutter.

– De utfører håndhevingen i tråd med reglene. Det er helt klare regler for hvordan man skal gjøre dette, fra å observere bilen i rimelig tid før man skriver ut avgiftsgebyret. Det hele må dokumenteres grundig, sier han.

Han forklarer at gatekjøkkenets gjester kan parkere gratis i en parkeringslomme rett over gata, eller bruke to nærliggende parkeringsplasser hvis de har p-skive.

– Kundene våre har fått bot i parkeringslommen også, så det stemmer ikke at det er gratis der. Flere av mine kunder sier at de har fått bot bare etter noen minutter, påstår gatekjøkken-ansatte Aamodt.

På spørsmål om hva parkeringssjefen tenker om at gatekjøkkenet betaler kundenes bøter, svarer Eide dette:

– Det har jeg nesten ingen kommentar til. Det må jo stå for deres egen regning. Det er selvsagt synd at man kommer i slike situasjoner, men parkeringsvaktene gjør som sagt bare jobben sin.

«Mer intensiv håndheving»

Erik Lund er tjenesteleder for Tønsberg parkering, og han kjenner seg heller ikke igjen i Aamodts beskrivelser.

– Der vi ser det er størst problemer med, er at der det parkeres i strid med skiltingen, gjøres også håndhevingen mer intensiv, sier han til Tønsbergs Blad.

Han påstår at de ansatte på gatekjøkkenet og kundene deres sjeldent benytter seg av parkeringslommen, og at en parkeringsvakt i januar tok et bilde av lommen for å bevise dette.

– De hindrer sikten for dem som kjører ut fra parkeringshuset. Vi har også fått klager fra beboere i området i forhold til parkeringen og fremkommeligheten, sier han.

Pizzaen er ikke tung nok

Til tross for parkering forbudt-skiltet, er det faktisk lov med korte stans i forbindelse med av- eller påstigning, samt av- eller pålessing.

Problemet er at en pizza ikke er tung nok, for i skiltforskriften står nemlig dette:

«Å hente eller levere en letthåndterlig pakke, gjenstand, brev eller lignende er ulovlig. Du kan for eksempel ikke sette bilen fra deg et sted der det er parkeringsforbud, for så å hente eller levere mat (typisk take-away), medisiner på apoteket eller handleposer fra butikken».

Parkeringssjefene sier til slutt at det er bilføreren som må forsikre seg om at bilen er lovlig parkert.

– Vi skjønner at det er irriterende, men man kan unngå å havne i slike situasjoner ved å følge skilter og regler, sier kommunalsjef Eiendom og tekniske tjenester, Jan Ronald Eide