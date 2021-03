Brann får flengende kritikk for kvinnenedsettende t-skjorte

Et Teams-intervju med Vegard Forren avslørte hva Branns keeper-trener Dan Riisnes har hengt opp på veggen.

Vegard Forren satt i går i intervju med programmet "God Morgen Norge" for å snakke om hvordan det har vært å stå frem som spillavhengig.

Intervjuet ble gjort på Teams, på kontoret til keepertreneren til Brann, Dan Riisnes.

Det Forren ikke visste, var at bak han, hang t-skjorten med påskriften:

"Damefotball hva er det? Ikke er det fotball og ikke er det damer" (se bildet).

T-SKJORTE SKAPER REAKSJONER: Denne t-skjorten hang på veggen på et kontor på Brann stadion. Foto: TV 2.

– Totalt håpløst

Nå raser kvinnefotballen etter at de har blitt gjort oppmerksomme på hva som hang på kontoret til Riisnes, på Brann stadion.

– Huff a meg, dette er jo en av de verste av de verste! Jeg har sett det noen ganger i kommentarfeltene på nett. Jeg synes det er helt totalt håpløst, sier medieansvarlig i Sandviken, Mette Hammersland.

Det er dobbeltbetydningen i budskapet hun reagerer så sterkt på.

– Det er to veldig negative ting. En ting at det ikke er fotball, og ikke damer heller ... Hva er det for noe? Hvorfor er ikke den plakaten tatt ned, og hvordan kom den opp?

Hun er klar i sin tale:

– Jeg synes han kan ta den ned. Det er ikke bra at det henger på Brann stadion.

Ikke minst synes Hammersland det er merkelig når Sandviken i lengre tid har hatt samarbeid med Brann.

– At Brann ønsker et kvinnelag er et stadig tema, og det blir de utfordret på både av egne samarbeidspartnere og media. Nå må de rydde opp.

– Hva tenker dere om et samarbeid etter dette?

– Da må jeg være litt feig og si at de må rydde opp. Det har med holdningen å gjøre.

Brann-leder: – Veldig uheldig

Hammersland understeker at hun spesielt er skuffet fordi hun kjenner keepertrener Dan Riisnes som en god person.

– Det er et bevis på at man ikke er bevisst på hva man gjør. Jeg blir så skuffet.

Daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen sier følgende om saken.

– Først vil jeg si at det der flott det Vegard har gjort. Feil valg av lokasjoner må ikke overskygge det. Jeg er utrolig stolt over at han spiller i Brann. Det må ikke dette overskygge.



T-skjorten gjenspeiler ikke holdningene til klubben, fremhever den daglige lederen.



– Det tror jeg alle forstår. Det rommet er lite i bruk, sier Johannessen.

Hun mener saken er en viktig påminnelse.

– Det er veldig god læring for alle i disse tider, at man må tenke seg om når man velger lokasjoner. Det er selvfølgelig veldig synd det ble sånn i en slik sak. Veldig, veldig uheldig.

HAR TATT GREP: Branns daglige leder, Vibeke Johannesen, sier at t-skjorten er fjernet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– En gave

Branns daglige leder forteller at t-skjorten nå er tatt ned.

I går ble klubben gjort oppmerksomme på hva som hang på veggen, etter at en seer av God Morgen Norge hadde påpekt hva som stod på t-skjorten, og lagt det ut på klubbens Facebook-side

– Den henger ikke der nå lenger. Jeg folk skjønner at det ikke har noe med klubben å gjøre. Jeg har ikke lagt merke til den.

– Hvorfor ble det hengt opp?

– Det kan jeg ikke svare på. Det var en gave for om lag 15 år siden, men det er ingen som vet eksakt hvor den kommer fra. Den skulle uansett aldri ha hengt der. Det er en veldig dårlig spøk fra noen til noen.

Også Sandviken-spiller Ingrid Ryland synes det er en usmakelig spøk

– Det er sikker ment som en uskyldig spøk, men det er ikke det. Det er ikke noe humor i det.

– Selv om det skulle vært ment som humor, så kan det ikke henge på veggene hos en av Norges største klubber. Det er på tide med en "reality check". Jeg trodde vi hadde kommet lenger, sier Ryland.

Sandviken-spilleren reagerer på at ingen har gitt tydelig beskjed om at den ikke kan henge der.

– Det sier litt om holdningene som fortsatt eksisterer. Likestillingen blir ikke tatt seriøst nok. At Brann ikke har et kvinnelag, gjør ikke saken noen bedre.

– Hva var din første tanke da du så det?

– Jeg tenkte "er det mulig? Har vi ikke kommet lenger?" Akkurat dette trodde jeg vi var ferdige med.

KRITISK: Ingrid Ryland reagerer på at ingen i Brann har tatt ned t-skjorten som hang på veggen før de ble gjort oppmerksomme på det. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen mener at saken ikke trenger å blande inn enkeltpersoner.

– Det vil ikke få konsekvenser for vedkommende som har hengt det opp. Jeg tror de ser at dette var veldig uheldig og ikke noe vi som klubb står for. Dette er en gammel t-skjorte.

Hun legger til at både Sandviken og Arna Bjørnar vet at dette ikke representerer klubbens holdninger.

– Brann har veldig respekt for kvinnefotballen. Det er kjempeflaut. Jeg har aldri blitt så kokt i fjeset da jeg så dette. Jeg tenkte; er det mulig? Jeg fikk i alle fall ryddet det bort!