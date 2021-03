Her er Molde-ordførerens kontakt med regjeringen foran korona-utspill

TV 2 har bedt om innsyn i all korrespondanse mellom Dahl og regjeringen i forbindelse med det omdiskuterte utspillet i VG i helgen.

Det viser seg at Dahl og sentrale deler av regjeringsapparatet har vært i kontakt ved minst ti anledninger. Det har vært seks telefonsamtaler og fire SMS-er, ifølge Molde-ordføreren.

I sitt svar til TV 2 skriver Dahl:

«Dette er et personlig politisk initiativ. Det er derfor ikke opprettet en sak på dette i Molde kommune. Undertegnede kan derfor ikke se at det eksisterer materiale som er arkivverdig. Jeg velger likevel å gi en nokså detaljert tidslinje på aktiviteten helt tilbake fra 20. februar 2021 og frem til mandag 1. mars. 2021.»

Ba om pressehjelp fra SMK

Første kontakt skjedde lørdag 27.02, ifølge ordføreren.

«På telefon fra undertegnede til Statssekretær Peder Egseth kl 15.41. Jeg har tidligere hatt kontakt med Peder Egseth i forbindelse med at jeg var invitert til Politisk Kvarter den 11.02.2021 for å debattere blant annet modell for fordeling av vaksiner.» skriver Dahl.

Ifølge ham varte samtalen i 4 min.

«Jeg ba om hjelp til å komme i kontakt med noen fra riksmedia. Mitt tema var ny sterk smitteøking i Oslo og Raymond Johansens kamp for å få flere vaksiner på bekostning av resten av landet. »

– Ingenting feil med kulturen

Statsminister Erna Solberg holder fast ved at hun tar avstand fra utspillet.

– Jeg har sagt at dette er et sidespor, og at det er en debatt vi ikke trenger å ha. Norske kommuner gjør så godt de kan i den krevende situasjonen vi står i nå, sier statsministeren til TV 2 i dag.

– Er det en ukultur på SMK?

– Det er ingenting feil med kulturen, svarer Solberg.

– Når ble du klar over at din egen statssekretær var involvert i dette?

– Jeg ble klar over det da jeg var tydelig på at jeg ikke synes at dette ikke var en god diskusjon. Jeg ble klar over det da dette ble formidlet til VG. Det må ha vært på mandag. Jeg har hatt fri i fire dager. Jeg var ikke på kontoret før på mandag.

– Det er kjent at Moldes ordfører har vært i kontakt med statssekretæren fire ganger gjennom helgen. Så sent som i går tidlig fortsatte ordføreren kritikken på NRK. Hva synes du om det?

– Jeg synes det er et sidespor. Det har jeg vært tydelig på internt også.

Tok ikke sitatsjekk

Lørdag kl 17.07 ringte VG, og lurte på om Dahl var villig til å la seg intervjue, ifølge ordføreren.

«(...) noe jeg selvsagt var villig til. Jeg tok dessverre ikke sitatsjekk.», skriver Dahl videre.

I intervjuet sier Dahl blant annet:

– Det ser ut til at Oslo aldri får kontroll på smitten. Jeg merker meg at det stadig er et høyt smittetrykk i Oslo, som forplanter seg ut i landet.

Og at ledelsen i hovedstaden ber om en «slags omvendt premiering» når de uttrykker at de bør få flere vaksiner som følge av smittetrykket.

Men sitatet som trolig har provosert flest er dette:

– Da er det naturlig fra mitt perspektiv å spørre byrådet i Oslo om de ikke klarer å gjøre jobben sin skikkelig eller om innbyggerne ikke klarer å følge reglene, sa ordføreren til VG.

Han hevder at det ikke var noen kontakt med noen av departementene resten av lørdagen og ingen utveksling av sms-er eller lignende.

Oppsummerer tidslinjen

Videre oppsummerer ordføreren det han mener er en tidslinje over korrespondansen med regjeringsapparatet om saken:

« Søndag 28.02. ringte jeg Peder Egseth kl 10.24. Samtalen varte i 6 min og jeg beskrev en ganske hektisk pågang som en følge av intervjuet i VG og «alle» trykte media samt TV2 og NRK som ønsket intervju. TV2 tok intervjuet på Skype kl 12.15, NRK noe senere, tror det var kl 15.15.», skriver Dahl videre.

«Søndag kl 12.24 hadde jeg en ny samtale (jeg ringte) med Peder Egseth. Varighet 7 min. Informerte om situasjonen og vinklingen fra media. Mente det var viktig at de var informert.»

«Søndag kl 12.45 ringte Statssekretær i HOD (Helse- og omsorgsdepartementet journ.anm) Saliba Andreas Korkunc. Han var blitt kontaktet av media og bedt om å kommentere mine utspill. Samtalen varte i 6 min»

«Søndag kl 20.26 ringte Peder Engseth meg. Samtalen varte i 11 min. Han informerte meg bl annet om lederkommentaren i VG, som både var kritisk, men også ga en viss støtte.»

«Søndag kl 21.23 ringte jeg Saliba Andreas Korkunc. Min hensikt var ny oppdatering slik jeg opplevde situasjonen, men primært ønsket jeg en oppdatering på om FHI hadde lagt frem sin nye rapport om vaksinestrategi og fordeling av vaksiner. Det siste oppnådde jeg ikke, dette var konfidensielt!»

Støre: – Sannheten må komme frem

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre reagerer sterkt på Molde-ordførerens utspill, og stiller seg spørrende til regjeringens involvering.

– Hva synes du om måten statsministerens kontor og hennes nære rådgivere har vært involvert i det angrepet som har vært på Oslos koronahåndtering?

– Sannheten må i hvert fall komme frem. Her har det vært et utrykk for at det ikke har vært involvering fra regjeringsapparatet, men det er klart at når det er fire telefonsamtaler med statsministerens nærmeste medarbeider så stilles dette i et helt annet lys, sier Støre til TV 2.

Støre kaller saken «trist».

– For vi står ikke i en situasjon hvor det er by mot land, vi står i en situasjon hvor vi må kjempe mot smitten. Da må vi stå sammen. Dette er det helt motsatte av å stå sammen. Dette er et forsøk på å angripe det området som er hardest rammet, sier Ap-lederen.

– Hva tenker du om statsministerens rolle i dette?

– Jeg synes hun kommer sent på banen. Hun burde satt skapet på plass med en gang. I starten var dette noe hun mente Oslo og Molde fikk snakke om og at hun ikke hadde noe med dette å gjøre. Så mente hun at det var et sidespor, men dette er mer enn et sidespor. Dette er uheldig, dette er direkte i mot det Norge trenge når vi skal komme oss gjennom denne vanskelige situasjonen. Det burde statsministeren sagt fra om tidligere, sier Støre.

– Hva tenker du om måten SMK er involvert?

– De må fortelle sannheten om hvordan de har vært involvert. Det har kommet litt sånn skrittvis med avdekninger. Fire samtaler er en tett involvering av hennes nærmeste medarbeider som har ansvar for forhold til media og hvordan SMK skal fremstå. Så for vi tro statsministeren på at hun ikke har visst, men hun er ansvarlig for det kontoret og det hennes medarbeidere gjør, sier Støre.

