Tiltalt IS-kvinne mener ektemannen tvang henne til å lokke andre kvinner til Syria

OSLO TINGRETT (TV 2): Den terrortiltalte 30-åringen forklarer seg om grusomhetene hun opplevde i løpet av seks år med IS. Hun hevder at ektemannen, avdøde Bastian Vasquez, tvang henne til å lokke andre kvinner til Syria.

Tirsdag forsetter rettssaken mot den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen, som bodde i IS-kontrollerte områder i seks år.

Kvinnen var gift med tre menn tilknyttet IS, deriblant den kjente fremmedkrigeren Bastian Vasquez fra Skien.

Hun reiste til Syria i 2013 for å gifte seg med Vasquez. De bodde sammen, og hun beskriver et regime der hun ble utsatt for vold og overgrep fra ektefellen.

Aktor spurte på et tidspunkt om det skjedde hver uke.

– Det skjedde ofte, sa kvinnen.

30-åringen tar ofte pauser under forklaringen, og gråter flere ganger høylytt i retten. Hun møtte tirsdag med solbriller og caps.

Hennes beskrivelser er viktige i saken for å avgjøre om hennes opphold er straffbar deltagelse, eller om hun ble holdt mot sin vilje. Hun har siden hun ble hentet til Norge i januar 2020 samarbeidet med Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

FREMMEDKRIGER: Bastian Vasquez (til høyre), her i Syria i 2013. Den tiltalte kvinnen sier fremmedkrigeren drepte en norsk ettåring i Syria. Foto: Politiet

Skal ha lokket andre kvinner til Syria

Et sentralt poeng i saken er om den tiltalte kvinnen har påvirket andre IS-kvinner, og lokket de til å reise til Syria.

I tiltalen heter det at «Under ekteskapet med Vasquez uttalte hun seg også positivt om ISIL og livet i Syria til kvinner i Norge med henblikk på å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen».

Blant de kvinnene aktoratet mener hun har påvirket er de to kjent fra boken «To søstre».

De ankom Syria i 2013, kort tid etter den tiltalte 30-åringen. I 2014 ankom en annen kjent IS-kvinne.

AKTOR: Statsadvokat Geir Evanger spør ut 30-åringen i retten. Foto: Ole Berg-rusten

I forkant av kvinnenes ankomst, kommuniserte 30-åringen med dem på den krypterte appen Telegram, sier hun i retten.

Aktor i saken, statsadvokat Geir Evanger, vil vite hva kommunikasjonen handlet om.

– Jeg husker ikke, det er lenge siden, svarer kvinnen.

Evanger vil vite om hun kan ha påvirket kvinnen, og forsøkt å få henne til Syria. 30-åringen forteller at hun synes det er vanskelig å si, men at Vasquez kunne tvinge henne til å sende positive meldinger for å lokke flere kvinner til Syria.

– Det kan hende jeg skrev noe sånt, eller at Bastian skrev på min konto, erkjenner hun.

Hevder Vasquez drepte ettåring

Tirsdag forteller hun om da den andre kjente norske IS-kvinne kom til Syria fra Norge i 2014. På dette tidspunktet bodde den tiltalte 30-åringen og Vasquez i byen Shaddadi, øst i Syria.

Vasquez ønsket seg flere koner, noe som var vanlig i IS, og da den andre kvinnen ankom, var de to allerede gift.

Kvinnen hadde med seg sin sønn på ett år som hun hadde fått sammen med en annen kjent, norsk islamist. Gutten ble født på Bærum sykehus og var norsk statsborger.

Sønnen døde kort tid etter. Ifølge den tiltalte kvinnen døde ettåringen etter å ha blitt utsatt for grov vold av Bastian Vasquez.

1-åringen var ofte urolig, og gråt om nettene. Dette skal ha provosert fremmedkrigeren, som var voldelig mot gutten, hevder kvinnen.

Det er uklart hva som har skjedd med gutten, men 30-åringens forklaring til PST har ført til etterforskning i Norge.

Vasquez ble satt i fengsel etter at ettåringen døde. Ifølge den tiltalte kvinnen satt han fengslet i to uker imens saken ble etterforsket av en shariadomstol.

Ifølge aktor i saken, statsadvokat Geir Evanger, ble etterforskningen henlagt på bevisets stilling.

Den angivelige gjerningsmannen Vasquez døde i 2015, da han angivelig jobbet med å lage bomber for IS.

– Holdt i Syria med tvang

Kvinnen er tiltalt for deltagelse i terrororganisasjonen IS.

Hun har ikke deltatt direkte i terrorhandlinger, men ifølge aktor oppfyller hun kriteriene for deltagelse ved at hun utførte oppgaver i hjemmet. Hun laget mat og passet barn, og aktor mener det er viktig at hun fikk to barn med IS-krigere, og dermed bidro til å lage «den neste generasjonen IS-krigere».

30-åringen og hennes forsvar mener hun ikke er straffskyldig. De mener hun ble holdt i Syria mot sin vilje, og at selv om hun reiste ned av egen fri vilje, så ble aldri oppholdet i Syria slik hun så for seg.

Tøff oppvekst

Kvinnen fortalte mandag om sin oppvekst på Oslo øst. Den var ifølge henne preget av utenforskap og mobbing, og hadde vanskeligheter med å finne sin plass før hun ble en del av miljøet rundt den sunni-salafistiske organisasjonen Islam Net.

Her fikk hun etter hvert en viktig rolle, og hadde et godt forhold til mange av lederne i organisasjonen. Kvinnen beskrev denne perioden som en radikaliseringsprosess. Hun kom også i kontakt med personer høyt oppe i det ekstreme islamistiske rundt Profetens Ummah, og hadde et forhold til blant andre den nå dømte islamisten Ubaydullah Hussain.

Deretter ble hun kjent med den nå kjente fremmdkrigeren Bastian Vasquez, som hun giftet seg med i 2015.

Reagerte ikke på henrettelseshistorie

Ifølge henne selv reiste hun til Syria fordi hun var hodestups forelsket i Vasquez, og selv om hun erkjenner at hun var radikal hevdet hun at hun ikke hadde reflektert så mye over om Vasquez, som da kjempet for Al-Quaida-gruppen Jabhat al-Nusra, drev terror.

– Jeg var så forelsket at jeg ikke reagerte. Hans tankemåte var min tankemåte, sier kvinnen.

Likevel innrømte hun at hun hadde telefonsamtaler i forkant av reisen der Vasquez fortalte om krigshandlinger og henrettelser. Dette skal hun ifølge seg selv ha flirt bort uten å ha tenkt så nøye over det.